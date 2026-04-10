今「火星進牡羊」行走彈藥庫！　6大重災區曝光

▲吵架示意圖。（示意圖／翻攝自unsplash）

記者葉國吏／綜合報導

火星今天回歸牡羊，全台進入行走彈藥庫期！星座專家「Chloé的占星異想世界」表示，火星能量自10日起全面發威，影響將延續到5月中前後，提醒這段時間要注意的事項，其中有「6大重災區」首當其衝。

火星進入牡羊，首先影響到上升牡羊、上升天蠍

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上升牡羊 揮別陰霾，活力十足，但需要注意可能氣勢過強而得罪別人，也可能把過多的怒氣發洩在伴侶(合夥人)身上，這段時間小心意外血光

上升天蠍 過勞的日子又來到，這段期間專注心力在工作或是健康上，小心職業傷害或是健康出現狀況，也要小心容易跟同事、下屬起口角。

接下來需要注意的上升星座是 上升處女與上升雙魚 ，明天開始接任破財爐主，除了容易破財之外，可能還要小心外出安全，不論騎車、開車、走路或是出外旅遊都要注意交通安全，同時，小心禍從口出，心直口快得罪人。

▲夫妻冷戰示意圖。（圖／取自免費圖庫xframe）

其他上升星座須注意的有

上升金牛 很容易生悶氣，內心有熊熊怒火不知該往何處發洩，有可能把過多的體力放在工作上，但這段期間又可能忙翻天卻又沒有功勞或是苦勞，建議這段期間多多運動或是到戶外走走，免得受內傷。

上升雙子 人際關係特別熱絡，工作上可能依賴不少客戶、朋友協助，但需要注意這段期間特別容易遇到脾氣不好或是情緒控管欠佳的人，也可能與朋友、客戶特別容易起爭執

上升巨蟹 事業忙翻天，很容易與上司、老闆起爭執，這段期間可能在職場上遇到熱情如火的對象。

上升獅子 這段期間比較容易在出國時遇到突發狀況，若有出國計畫請買足保險再出門，另外，很容易因為理念或是人生觀不同而吵架或是引發法律糾紛。

上升天秤 容易花錢在伴侶或是合夥人身上，也很容易因為金錢、價值觀不同而與伴侶、合夥人起爭執。

上升射手 很容易與情人或是小孩意見不合，懷孕的媽媽請多注意自身健康狀況。單身的朋友可能突然認識一個直白、爽朗的對象，但小心來的快去得也快。

上升魔羯 家人間很容易起衝突，請多注意家中用火用電的安全，這段期間請多注意媽媽的身體健康。

上升水瓶 短期旅行頻繁，你不是在高速公路上，就是高鐵、火車上，這段期間很容易心直口快得罪人，出門前請先檢查車輛安全再出門。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

