今飆36度熱如夏下周轉雨　辛樂克可能轉強颱「大迴轉」

▲歐洲模式顯示，「辛樂克」未來將在日本南方海面「大迴轉」（左）。美國系集模式也呈現大迴轉路徑（右），位置雖有差異，但距台日皆相當遠。（圖／翻攝自「洩天機教室」）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象專家吳德榮表示，今天起至下周二，台灣天氣穩定，白天「熱如夏」，今最高溫將達36度以上，直到下周三（15日）微弱鋒面掠過，北、東轉局部短暫雨。至於今年第4號颱風「辛樂克」，預測將持續增強至強颱，未來可能在日本南方上演「大迴轉」。

吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」撰文指出，最新（9日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日起至下周二（10至14日）南方氣團偏強，鋒面在長江流域至華南一帶南北徘徊，台灣天氣穩定、清晨易有霧，白天「熱如夏」，需注意防囇、多喝水。

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今天全台最高氣溫將達36度以上，各地區氣溫如下：

北部20至36度

中部19至35度

南部19至36度

東部17至36度

最新模式模擬調整為：下周三（15日）微弱鋒面掠過，北、東轉有局部短暫降雨的機率，中南部仍多雲時晴；北台略轉涼。下周四至下下周日（16至19日）天氣好轉、但有殘餘水氣，各地大多晴時多雲，山區午後及東半部偶有局部短暫降雨的機率。期末各國模式仍持續調整，應密切觀察。

關島東南方的「熱帶擾動」，已於今（10）日2時發展成第4號颱風「辛樂克」，中央氣象署預測，向關島前進，並將持續增強至「強烈颱風」。

最新歐（ECMWF） 、美（GEFS）系集模式皆模擬，其未來將在日本南方海面「大迴轉」，迴轉位置雖有差異，但距台灣及日本皆相當遠，與「4月颱、不侵台」的氣候資料相符合。