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川普擬撤美軍　北約「西德義法」遭點名

▲▼美國總統川普14日在白宮會晤北約秘書長呂特（Mark Rutte）。（圖／路透）

▲美國總統川普14日在白宮會晤北約秘書長呂特（Mark Rutte）。（圖／路透，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

美國總統川普（Donald Trump）因不滿部分北約成員國拒絕在伊朗戰爭提供援助，傳出白宮正研議撤離當地駐軍。這項計畫將懲罰未與美方並肩作戰的國家，轉而將軍事資源投向支持力道更強的東歐盟友，引發大西洋兩岸關係再度緊繃。

不滿歐洲盟邦未挺戰爭
根據「華爾街日報」（The Wall Street Journal）揭露，川普政府內部已開始流傳一項懲罰性計畫。由於川普認為某些北約國家在美方與以色列聯手對付伊朗時袖手旁觀，因此打算縮減當地的軍事部署。儘管法律限制總統須經國會同意才能完全退出北約，但調動現有8萬4000名駐歐美軍的權力仍掌握在白宮手中。

目前受波蘭、羅馬尼亞與立陶宛等國歡迎的駐軍，不僅具備嚇阻俄羅斯的軍事指標，更為當地帶來龐大的經濟收益。美方高層透露，此構想雖然還在初步階段，但已獲得政府內部多方支持。這顯示出川普政府與傳統歐洲盟友之間，因為對伊朗開戰的立場分歧，導致長期累積的裂痕正持續擴大。

▲▼美國總統川普14日在白宮會晤北約秘書長呂特（Mark Rutte）。（圖／路透）

西德法義恐面臨基地關閉
西歐國家成為這波整肅的主要對象，其中西班牙被點名曾封鎖領空，禁止美軍軍機參與伊朗行動，且國防預算未達標，可能面臨美軍基地被關閉的命運。德國則因為高層公開批評這場戰爭，讓白宮極度失望。至於法國與義大利，也分別因為對美機降落設限或短暫關閉基地，被列入可能失去駐軍的觀察名單。

相對之下，波蘭與希臘等國因展現極高支持度，有望成為這波調度的受益者。羅馬尼亞在戰爭爆發後迅速批准美軍使用基地，被視為最穩定的夥伴。然而，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）語氣強硬地批評，過去6週北約對美國置之不理，完全忘了美方長年來的資助與保護。

▲▼美國總統川普（Donald Trump）與北約（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）。（圖／路透）

北約秘書長赴美緊急斡旋
川普也在自家社群平台發文狠酸，直言北約在美國需要時完全神隱。面對這種僵局，北約秘書長呂特（Mark Rutte）已火速前往華盛頓會晤川普，試圖在緊繃的跨大西洋關係中尋求轉圜。歐洲官員則反駁，美方發動戰爭前根本沒商量，導致各國反應不及，甚至有國防部長一度困在杜拜。

除了軍事對抗，川普過去因試圖併購丹麥領地格陵蘭（Greenland），以及對俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的和平協議立場，早與盟國摩擦不斷。此次伊朗戰爭成為壓垮駱駝的最後一根稻草。

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