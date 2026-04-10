辛樂克今晨生成！白天飆34度再熱4天　下周鋒面變天

▲今天白天高溫可達34度，好天氣持續到下周一。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／台北報導

今天（10日）各地大多晴到多雲，好天氣持續至下周一（13日），周末僅周六（11日）午後、周日（12日）清晨北台灣有零星短暫陣雨。不過，隨著下周二（14日）鋒面接近，北部與東北部將轉為迎風面降雨型態，有局部短暫陣雨。至於輕颱「辛樂克」今天凌晨正式生成，但距離台灣遙遠，初研對台灣無直接影響。

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▲未來一周降雨。（圖／氣象署）

今日晴暖偏熱 白天高溫飆34度

氣象署預報員賴欣國表示，今天（10日）水氣偏少，環境風向為西南風，各地大多為晴到多雲，僅午後山區有零星短暫陣雨。各地中午前後紫外線偏強，可達過量甚至危險級。

氣溫方面，今天（10日）各地低溫約20至23度，白天高溫約29至34度，其中台南、屏東近山區或河谷有局部36度以上高溫發生機率；受西南風過山沉降增溫影響，台東有焚風發生機率。離島方面，澎湖晴時多雲24至27度，金門多雲時晴21至26度，馬祖多雲時晴19至23度。

下周二鋒面接近變天 周三轉為迎風面降雨型態

周六（11日）至下周一（13日）各地大多為晴到多雲，日夜溫差大，午後山區有零星短暫陣雨；周六（11日）午後桃園以北及東北部也有零星短暫陣雨，周日（12日）清晨北部地區也有零星短暫陣雨。

這段期間，低溫預測：台灣各地20至24度，澎湖24度，金門20至21度，馬祖17至20度；高溫預測：台灣各地27至32度，澎湖27至28度，金門25至26度，馬祖20至24度。

▲未來一周氣溫變化。（圖／氣象署）

下周二（14日）鋒面接近，北部及東北部轉為局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

下周三（15日）鋒面通過及東北季風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降；北部、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，呈現迎風面降雨型態，其他地區為多雲，午後山區有局部短暫陣雨。

下周四（16日）東北季風逐漸減弱，北部及東北部氣溫回升，東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

氣象署表示，今年第4號颱風「辛樂克」今天（10日）凌晨2點正式生成，但距離台灣遙遠，初判對台灣沒有直接影響。

▼辛樂克今晨正式生成。（圖／氣象署）