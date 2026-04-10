喪禮變抓姦現場！　棺材旁「互扯頭髮」畫面曝光



▲一名男子的喪禮上，發生正宮與小三互毆的荒唐事件。（圖／翻攝自X／nypost）

圖文／CTWANT



一段婚姻中忠誠是相當重要的，近日墨西哥一場喪禮竟上演「抓姦案」，有2名女子在靈堂弔唁時，意外發現對方都是死者的情人，瞬間發生肢體衝突，兩人在棺材旁瘋狂扭打、互扯頭髮，甚至差點撞翻棺材，驚悚畫面被參與儀式的人拍下並上傳網路，引發網友熱議。

根據外媒《紐約郵報》報導，一名來自墨西哥韋拉克魯斯州的男子逝世，家屬為其舉辦喪禮，邀請許多親友前來弔唁。豈料，一名女子在棺材旁邊哭得相當慘，並低頭不捨說，「親愛的，我好想你」；這句告白意外被死者妻子聽到，起身當眾質問對方身分，才得知對方是先生多年的外遇對象。

死者妻子與小三爭執間情緒瞬間爆發，直接在死者遺體前大打出手，場面幾近失控。從社群上流傳的影片顯示，兩人不斷大聲尖叫痛罵對方，並互搶喪禮上的百合花，肢體衝突下導致棺材蓋一度移位，險些掉落在地。

然而現場弔唁者無不感到驚愕與尷尬，有一名男子在勸架過程中還差點從椅子上跌落，還有不少人拿起手機拍攝，記錄這荒唐的一幕。兩名女子最終在多位親友合力攔阻下，才勉強拉開兩人。這起衝突並未造成任何人受傷，也沒有通報警方。

不少網友看過影片後紛紛留言，「死者大概是受不了她們才寧願死掉的」、「這下他差點被再殺死一次」、「人都走了，太鬧了吧」、「為了一個死人爭風吃醋，真是可悲又荒謬。」

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