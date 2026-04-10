　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

喪禮變抓姦現場！　棺材旁「互扯頭髮」畫面曝光

一名男子的喪禮上，發生正宮與小三互毆的荒唐事件。（圖／翻攝自X／nypost）
▲一名男子的喪禮上，發生正宮與小三互毆的荒唐事件。（圖／翻攝自X／nypost）

圖文／CTWANT

一段婚姻中忠誠是相當重要的，近日墨西哥一場喪禮竟上演「抓姦案」，有2名女子在靈堂弔唁時，意外發現對方都是死者的情人，瞬間發生肢體衝突，兩人在棺材旁瘋狂扭打、互扯頭髮，甚至差點撞翻棺材，驚悚畫面被參與儀式的人拍下並上傳網路，引發網友熱議。

根據外媒《紐約郵報》報導，一名來自墨西哥韋拉克魯斯州的男子逝世，家屬為其舉辦喪禮，邀請許多親友前來弔唁。豈料，一名女子在棺材旁邊哭得相當慘，並低頭不捨說，「親愛的，我好想你」；這句告白意外被死者妻子聽到，起身當眾質問對方身分，才得知對方是先生多年的外遇對象。

死者妻子與小三爭執間情緒瞬間爆發，直接在死者遺體前大打出手，場面幾近失控。從社群上流傳的影片顯示，兩人不斷大聲尖叫痛罵對方，並互搶喪禮上的百合花，肢體衝突下導致棺材蓋一度移位，險些掉落在地。

然而現場弔唁者無不感到驚愕與尷尬，有一名男子在勸架過程中還差點從椅子上跌落，還有不少人拿起手機拍攝，記錄這荒唐的一幕。兩名女子最終在多位親友合力攔阻下，才勉強拉開兩人。這起衝突並未造成任何人受傷，也沒有通報警方。

不少網友看過影片後紛紛留言，「死者大概是受不了她們才寧願死掉的」、「這下他差點被再殺死一次」、「人都走了，太鬧了吧」、「為了一個死人爭風吃醋，真是可悲又荒謬。」

延伸閱讀
日89歲老翁賞櫻爆走咬傷女路人！　遭逮上警車後竟「離奇昏迷猝死」
年收500萬仍喊沒錢生！竹科夫妻開銷曝光　全網開酸：這樣花當然養不起
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
610 2 1374 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
收視女王翻車！　孫儷吳慷仁新劇慘敗…親揭內幕
王心凌日本賞櫻「同行人非吳克群」竟是他！　網友目擊激動了
快訊／習近平：兩岸同胞都是一家人　把未來牢牢掌握在中國人手中
快訊／鄭麗文見習近平提「九二共識反台獨」　盼共推兩岸和平制度
IG重大更新　終於能編輯留言了
快訊／歷史性「鄭習會」正式登場！　會晤採「5對5」形式
快訊／卡關225天！　總預算終於動了
鄭麗文隨行「最大亮點是她」　被封新生代美女刺客

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本2026外交藍皮書「將中國降級」！改稱重要鄰國　背後原因曝

伊朗數千人示威　最高領袖：為烈士鮮血尋求補償

喪禮變抓姦現場！　棺材旁「互扯頭髮」畫面曝光

美伊停火誰是贏家？　外媒：中國外交形象大勝

停火談判倒數！伊朗代表團先到場、美副總統范斯將抵　警戒森嚴

高市早苗宣布「加碼釋出」20天份國家石油儲備！　5月上旬啟動

以色列狂炸黎巴嫩　南韓急喊「撤僑」！大使警告：再觀望會更危險

數據曝光！沙烏地「油管遭轟炸」供油驟減　亞洲2國首當其衝

血肉模糊！蘇丹婚禮「遭無人機轟炸」至少30平民慘死　幕後兇手曝

伊朗前外長哈拉齊遇襲身亡！　妻子罹難、德黑蘭住所遭攻擊

全紅嬋被罵肥淚崩　戳破中國跳水隊塑料姐妹情　陳芋汐、陳藝文竟是網暴群組成員　官方出手了

沉浸夜上海！鄭麗文登遊船　累喊：今天爬的樓梯真多

印度移工真的要來了！勞動部：首批「今年可能引進」

以色列「屠殺式空襲」黎巴嫩　釀250死10分鐘連轟100處

承諾讓台商「結束委屈」　鄭麗文高喊重返執政、台下激動叫好

小S吐心聲「沒什麼能擊敗我了」　一週夢到大S五次...傳訊跟她說話

簡千翔含淚退出民眾黨！批制度走鐘因人設事　理念不同漸行漸遠

李玉璽「被說換老婆」嚇瘋解釋 蔡昌憲獲愛妻封「短腿張凌赫」

李多慧證實有「韓國球團高薪挖角」　曝拒絕原因：我真的喜歡在台灣工作

鄭麗文上海感嘆　「給和平時間一切都有可能」

日本2026外交藍皮書「將中國降級」！改稱重要鄰國　背後原因曝

伊朗數千人示威　最高領袖：為烈士鮮血尋求補償

喪禮變抓姦現場！　棺材旁「互扯頭髮」畫面曝光

美伊停火誰是贏家？　外媒：中國外交形象大勝

停火談判倒數！伊朗代表團先到場、美副總統范斯將抵　警戒森嚴

高市早苗宣布「加碼釋出」20天份國家石油儲備！　5月上旬啟動

以色列狂炸黎巴嫩　南韓急喊「撤僑」！大使警告：再觀望會更危險

數據曝光！沙烏地「油管遭轟炸」供油驟減　亞洲2國首當其衝

血肉模糊！蘇丹婚禮「遭無人機轟炸」至少30平民慘死　幕後兇手曝

伊朗前外長哈拉齊遇襲身亡！　妻子罹難、德黑蘭住所遭攻擊

AKB女星宣布離婚！結婚7年生兩娃「事業比尪好」曾挺老公劈腿醜聞

摩根00401A今掛牌上漲0.6％　首檔掩護性買權策略主動式ETF

毒品通緝男闖紅燈跑給警察追　騎機車狂逃3km...自撞騎樓落網

白沙屯媽祖進香「累了請上車」小心踩雷　違規最高罰9000元

台灣總人口數連續27負成長　3月出生數止跌反彈破2000人

正妹治痘痘變毀容！70%果酸害大面積灼傷　產品還過期16個月

快訊／台中大里轎車市場暴衝「連撞2機車」　女腦出血昏迷送醫

快訊／用路人注意！國1豐原段傳事故　小客車衝出邊坡翻覆

水閘擋住迴游路　荷蘭邀網友「幫魚按門鈴」完成遷徙大事

《黎明死線》十週年恐無新作　不捨砍掉開發強籲「2代不可能」

李多慧拒絕「韓國球團挖角」　 曝原因：我真的喜歡在台灣工作

國際熱門新聞

FedEx司機擄殺7歲童！錄音曝冷血勒斃過程

快訊／普丁宣布停火　傳俄特使赴美會談

G級網美成「人體液壓機」　210萬人追看

伊朗新領袖誓言復仇　荷莫茲進入管理新階段

以色列解除緊急狀態　納坦雅胡貪腐案12日恢復審理

即／川普發火再點名北約「不懂事」

股價慘跌超過99%！矽谷神鞋慘剩骨折價

川普開砲　痛批伊朗收「荷莫茲通行費」

川普才勸低調點　納坦雅胡：沒停火這回事

英特爾公布「全球最薄」氮化鎵晶片　川普讓股價飆漲200％

中東和平談判助攻美股收高　台積電ADR跌0.1%

伊朗前外長哈拉齊遇襲身亡！

伊朗核談判前再嗆聲：美以要求不會實現

伊朗連發警告：再襲黎巴嫩將強烈回應

更多熱門

相關新聞

陸16歲癱女誤買鄧紫棋台北門票遭拒退

陸16歲癱女誤買鄧紫棋台北門票遭拒退

香港女歌手鄧紫棋睽違7年再度來台開唱，《G.E.M.鄧紫棋 I AM GLORIA 世界巡迴演唱會 2.0—台北站》今日（9）日起一連4天在大巨蛋舉辦，門票在2月開賣迅速完售。不過演唱會在即，傳出上海一名16歲癱瘓少女透過售票平台「摩天輪」誤買一張價值人民幣2000元（約新台幣9000元）的門票，家屬發現想退票卻遭拒，求助無門，其父更哽咽透露，門票的錢是家裡1個月的生活費。

狗狗駕駛座狂按喇叭　網：還好不會開車

狗狗駕駛座狂按喇叭　網：還好不會開車

日女見限速照衝「追撞釀6死」認滑手機

日女見限速照衝「追撞釀6死」認滑手機

吊車大王愛女現身網全戀愛！胡漢龑鬆口選婿關鍵

吊車大王愛女現身網全戀愛！胡漢龑鬆口選婿關鍵

被硬上還遭公審當小三　女大生背「綠茶婊」1年不忍了

被硬上還遭公審當小三　女大生背「綠茶婊」1年不忍了

關鍵字：

周刊王喪禮抓姦墨西哥小三

讀者迴響

熱門新聞

新莊「漂亮老闆娘」影像曝光　年輕人當場擼豆漿

FedEx司機擄殺7歲童！錄音曝冷血勒斃過程

快訊／普丁宣布停火　傳俄特使赴美會談

新莊年輕人揭「店內擼豆漿」原因　不是闆娘太美

G級網美成「人體液壓機」　210萬人追看

中職最正MC「衣服整件透視」

辛樂克將生成恐達中颱　初估路徑「大迴轉」

陸16歲癱女誤買鄧紫棋台北門票遭拒退

跑山獸爆「擋人財路」被攻擊　教官真實身分曝光

伊朗新領袖誓言復仇　荷莫茲進入管理新階段

白沙屯起駕倒數！「累了請上車」頻傳取消　原因曝光

網美Coser拒付尾款！攝影師怒公開「0修圖原片」

以色列解除緊急狀態　納坦雅胡貪腐案12日恢復審理

八大女改當清潔工！照顧年邁癌父竟打死他

傳奇女伶「慘痛身世」惹淚

更多

最夯影音

更多
全紅嬋被罵肥淚崩　戳破中國跳水隊塑料姐妹情　陳芋汐、陳藝文竟是網暴群組成員　官方出手了

全紅嬋被罵肥淚崩　戳破中國跳水隊塑料姐妹情　陳芋汐、陳藝文竟是網暴群組成員　官方出手了
沉浸夜上海！鄭麗文登遊船　累喊：今天爬的樓梯真多

沉浸夜上海！鄭麗文登遊船　累喊：今天爬的樓梯真多

印度移工真的要來了！勞動部：首批「今年可能引進」

印度移工真的要來了！勞動部：首批「今年可能引進」

以色列「屠殺式空襲」黎巴嫩　釀250死10分鐘連轟100處

以色列「屠殺式空襲」黎巴嫩　釀250死10分鐘連轟100處

承諾讓台商「結束委屈」　鄭麗文高喊重返執政、台下激動叫好

承諾讓台商「結束委屈」　鄭麗文高喊重返執政、台下激動叫好

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面