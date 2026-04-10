孕婦吃剩菜突不適！搶救後亡　「冰箱殺手」害一屍兩命



▲孕婦吃了家中冰箱的剩菜，身體突不適。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

冰箱是許多家庭保存食物的重要家電，但冷藏環境下其實也會有細菌！大陸河南日前發生一起憾事，一名35歲孕婦因食用冰箱內的剩菜，感染俗稱「冰箱殺手」的李斯特菌。儘管醫療團隊全力搶救，孕婦在住院撐了3個月後，仍不幸於35歲生日後2天逝世，帶著腹中胎兒去當天使，留下悲痛萬分的家人。

根據陸媒《都市報導》報導，河南鄭州有一名35歲孕婦吃了家中冰箱的剩菜，身體突然極度不適，立刻由家人陪同就醫，檢查後確定感染李斯特菌。經過醫療團隊全力搶救，孕婦住院3個月期間努力配合治療，最終仍在她35歲生日後2天，與腹中胎兒一起離開人世間。

醫師指出，李斯特菌是一種分布極廣的細菌，常見於土壤、水源與生鮮蔬果中，其最大的特性在於「耐低溫」；與多數細菌在4℃環境下停止生長不同，李斯特菌在冷藏環境中仍能緩慢繁殖，因此家用的普通冰箱根本無法阻止其滋生。高風險食物包含冷藏熟肉、即食涼拌菜、未經巴氏消毒的乳製品，以及保存不當的隔夜剩菜，若未經徹底加熱便食用，感染風險將大幅提升。

醫療專家說明，孕婦在懷孕期間免疫系統正在調整，對李斯特菌的抵抗力明顯下降，感染風險比常人高出10倍以上，屬於極高危險群。更致命的是，該病菌能透過胎盤傳染給胎兒，引發子宮內感染、早產、流產或死胎。即便新生兒順利出生，也可能罹患敗血症或腦膜炎等嚴重併發症。然而，感染初期症狀常僅表現為發燒、肌肉痠痛或腹瀉，極易被誤認為普通感冒而延誤就醫。

針對冰箱衛生，醫師嚴正提醒「冰箱並非萬能」，食物存放不等於滅菌，預防關鍵在於「生熟分開」與「徹底加熱」。家中的刀具、砧板應區分生食與熟食用途，避免交叉污染；剩菜剩飯在冷藏室存放不宜超過2天，且食用前必須確保中心溫度達到70℃以上，並持續高溫加熱至少10分鐘，才能有效殺死病菌。

除了剩菜，孕婦在飲食選擇上應更加謹慎，醫師建議應盡量避免攝取超市冷櫃中的即食沙拉、壽司或冷切肉品，蔬菜水果在食用前務必以流動清水徹底洗淨。若孕婦在食用冷藏食品後出現不明原因的發熱、乏力或胎動異常，切勿自行服用感冒藥，應立即前往醫院評估，並主動告知醫師近期飲食紀錄，以便爭取黃金治療時間。

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