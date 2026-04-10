北捷車頭藏「神祕之門」　官方曝用途：關鍵時刻可救命



▲台北捷運表示，列車車頭的「神祕之門」，其實是緊急撤離逃生門。（圖／資料照）

圖文／CTWANT

不少人天天搭捷運通勤，但你知道車頭其實有一扇「神祕之門」嗎？台北捷運9日揭密，捷運列車車頭其實藏著一扇「神秘之門」，這扇門不通往奇幻世界，而是列車發生異常時的重要逃生出口。

台北捷運9日在臉書發文分享「這扇門，希望你永遠用不到，但關鍵時刻很重要」，捷運列車車頭這扇「神祕之門」其實是逃生門，設置在列車駕駛室前端，若列車發生故障或發生其他緊急狀況，乘客可在引導下透過駕駛室進入車頭逃生門撤離，迅速撤離危險區域。

北捷透露，這扇門因為平時幾乎不會使用，因此更需要嚴格維護，維修人員會定期進行檢查，包含門體結構檢查、機構潤滑保養，以及實際開啟測試，確保設備在關鍵時刻時刻能順利打開、發揮作用。北捷表示，在日常看不見的細節裡，北捷致力於細心確認、穩定維護每一項設備，讓乘客能安心搭乘。

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貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛留言表示「不是所有捷運都有，例如香港屯馬線，廣州地鐵3號線」、「祕密通道」、「原來這個門不是側向滑開的嗎」、「也有側開，有2種開法」、「即使不會用到，但至少測試一次」、「可以進駕駛室的門」。

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