股價慘跌超過99%！　矽谷神鞋慘剩「骨折價」12億易主

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股價慘跌超過99%！矽谷神鞋Allbirds慘剩「骨折價」12億易主

曾值40億美元的矽谷愛牌Allbirds，因連年虧損與擴張失利，最終僅以3,900萬美元「骨折價」易主。（翻攝自IG@allbirds）

▲曾值40億美元的矽谷愛牌Allbirds，因連年虧損與擴張失利，最終僅以3,900萬美元「骨折價」易主。（翻攝自IG@allbirds）

圖文／鏡週刊

曾經席捲全球、被稱為「矽谷制服」的美國永續運動鞋品牌Allbirds，神話正式破滅。這家在高峰時期估值一度突破40億美元（約新台幣1,272億元）的新創巨頭，因全球需求疲軟及過度擴張，最終確認以僅3,900萬美元（約新台幣12億元）的價格，賣給了美國品牌管理商American Exchange Group。從環保領頭羊跌落至如今的處境，股價較上市巔峰慘跌超過99%，令投資大眾大跌眼鏡。

昔日「矽谷愛牌」紅透半邊天：李奧納多、歐巴馬都是鐵粉

Allbirds的崛起堪稱傳奇。根據《衛報》報導，這家創立於2016年的品牌，憑藉著羊毛製成的簡約運動鞋，成功打中矽谷工程師對舒適與環保的需求。當年這雙鞋幾乎成了科技大佬與政壇名流的標配，影帝李奧納多不只愛穿更是早期投資人；前總統歐巴馬、名嘴歐普拉，甚至是紐西蘭前總理阿爾登都曾將其作為國禮贈送。

分析師形容，Allbirds當時不僅僅是一家鞋廠，更是一種「永續生活」的身分象徵。品牌在2021年掛牌上市時，市場對其期待極高，認為它能徹底改變傳統鞋業的遊戲規則。然而，市場分析師Neil Saunders卻語出驚人地評論：「Allbirds已經從翱翔的高手變成了死掉的鸚鵡。它的成功很大程度上是靠矽谷的過度炒作，而非在美國一般大眾中扎根。」

盲目擴張與勁敵夾殺：神鞋跌落神壇的致命傷

既然有大咖加持，為何會走到這一步？產業調查指出，Allbirds在成名後開始了激進的門市擴張，並跨足服飾領域，試圖轉型為全方位時尚品牌，卻因此模糊了核心產品的競爭力。與此同時，來自歐洲的Veja以及瑞士專業跑鞋品牌On等強敵環伺，它們不僅強調環保，更在專業機能與外型設計上奪走了消費者的目光。

經營數據顯示，Allbirds的虧損持續擴大。2025年第三季銷售額年減23%，單季損失高達2,030萬美元。為了止血，公司在今年初宣布關閉全美絕大部分的實體店面，僅保留兩家門市。這次與American Exchange Group的交易，反映出該品牌已無力在資本市場獨自生存。

12億「骨折價」易主：環保轉型後的下一章

買下Allbirds的American Exchange Group旗下擁有Ed Hardy等多個時尚與配件品牌。報導認為，該集團看中的或許是Allbirds累積1年的專利材料技術與品牌知名度，希望能透過其成熟的供應鏈與通路體系，讓這隻「落難鳳凰」重新活過來。

Allbirds執行長Joe Vernachio在聲明中語帶保留地表示，這是一個「新的篇章」，將建立在品牌過去10年的創新基礎上。


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