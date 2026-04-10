快訊／「絕對能源」詐50億！再拘提3高階營運長　6人凌晨聲押禁見

▲邱志豪涉絕對能源吸金詐騙案遭收押，旗下3營運長也因涉案遭拘提。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

檢警調聯手偵辦「絕對能源集團」吸金詐欺案件，發現主嫌邱志豪等人另創設DeFi平台，以媒介放貸名義詐騙吸金超過50億元，邱志豪等10名被告先前已被法院裁定羈押禁見，台北地檢署9日再指揮警調拘提李姓、高姓、潘姓3名營運長和6名業務，其中6人遭聲押禁見，3人移送複訊，全案持續朝違反《銀行法》等方向偵辦。

【02:19更新】6人聲押禁見，3人移送複訊。

▲「絕對能源集團」吸金詐欺案件，左起依序為潘姓、李姓、高姓營運長。（圖／記者劉昌松攝）



北檢已在2025年起訴絕對能源集團，對外宣稱投資公司特別股，年獲利可達25%、42%，且期滿可拿回本金，累計吸金達2.7億元，集團負責人邱志豪與總經理吳思漢等17人已被檢察官求處18年到6年不等刑期。

專案小組持續溯源追查發現，邱志豪除了藉由投資吸金外，另外設立DeFi借貸平台，吸引民眾購買虛擬貨幣EGT、TBT，交由集團拿去對外放款，民眾誤以為可坐收月息3%到7%，實際上從2022年到2025年間，有近千人受騙共逾50億元。

檢察官林小刊9日指揮調查局台北市調處、台北市警大安分局，兵分9路搜索相關被告助居處，同時拘提包括李姓、高姓、潘姓營運長在內的9名被告到案，將陸續移送北檢由檢察官親自複訊。