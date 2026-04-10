「台版JISOO」搞詐騙！幕後金主曝光　黑幫角頭落網遭收押

▲美樂公司幕後金主王景琪遭拘提到案。（圖／記者劉昌松攝）



記者黃哲民、劉昌松、黃資真／台北報導

以吳漢威、歐俞彤情侶檔為首的「美樂公司」，因幫詐欺集團將騙得的贓款轉帳洗錢，涉及詐欺贓款超過158億元，因外型亮眼被稱為「台版金智秀JISOO」的歐俞彤，日前已被法院一審判刑24年，吳漢威逃亡通緝中。9日台北地檢署指揮警方將公司幕後金主王景琪拘提到案，複訊後向法院聲押獲准。

據了解，遭拘提到案的王景琪疑為中部地區角頭，曾涉及妨害自由等案件遭偵辦，這次隱身幕後純粹出資當股東，可依詐團不法所得，分到2、3成的利潤，檢警在先前多波斬金行動偵辦期間，就已察覺王景琪的身分特殊，8日先約談多名證人作證後請回，9日由檢察官親自偵訊王景琪後，以涉嫌詐欺等罪嫌重大為由，向法院聲請羈押禁見。

本案源自於美樂集團與境外詐團機房合作，架設逾2230個假投資網站及應用程式，機房成員佯裝投資公司人員，在社群平台、通訊軟體登廣告撒網，吸引民眾探詢，再以贈送投資書籍、分享投資秘訣、獲利極高風險超低等話術，說服被害人面交現金或匯款投資。

美樂公司扮演「水房」角色，對接詐團機房通訊軟體群組，得知車手集團取得被害人現金、製造金流斷點後，美樂公司派人接手贓款，轉交合作的出金團隊，依機房人員向被害人吹噓的獲利，到郵局臨櫃匯款或無摺存款到被害人帳戶，製造分紅假象讓被害人嚐甜頭。

▲美樂公司負責人歐俞彤一審被判刑24年 。（圖／記者劉昌松攝）



新北市警局刑警大隊接獲多名被害人報案，因此報請台北地檢署指揮偵辦，在連續發動4波「斬金行動」下，搜索約談100多人。經清查美樂公司金流，單日進出金額高達數千萬元甚至上億元，除調度出金團隊的「出金手」實施假投資詐術，美樂公司更負責將詐團贓款轉為虛擬貨幣洗錢隱匿，從2024年5月到2025年1月，本案詐團共有多達1萬9274筆匯款記錄、金額高達14.2億餘元。

全案於2025年4月偵結，依《詐欺犯罪危害防制條例》、《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》與《刑法》加重詐欺等罪嫌起訴80人，求處歐女25年以上徒刑，另60多人各求刑10年到22年，並通緝吳男等15人。

台北地院在同年7月針對其中76人做出判決，共51人被判刑10年到24年之間，判刑20年以上有9人，未判決的4人待到案續審，其中歐女因犯185罪被合併判刑24年最重。