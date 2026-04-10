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眼睛白內障竟見「Team Taiwan」網友議論　同業醫：拍攝角度啦

▲一名女工長期曝曬太陽，紫外線造成台灣形狀的白內障 。（圖／醫師洪啟庭提供）

▲一名女工長期曝曬太陽，紫外線造成台灣形狀的白內障 。（圖／醫師洪啟庭提供）

記者吳奕靖／高雄報導

一名63歲的工地女工因長期曝曬紫外線，導致右眼白內障，而收治患者的洪啟庭醫師發現白內障的形狀竟神似「台灣」，洪啟庭表示，從醫30年來看過不少白內障病例，這種外觀像台灣的病例實屬前所未見，是眼球內「Team Taiwan」。

洪啟庭在7日主動發佈新聞稿表示，有一名住在高雄的63歲女工因疑似長期工地曝曬在紫外線下，去年年中開始出現右眼視力模糊、雙眼不等視與立體感變差等情況，生活上甚至出現下樓梯踩空、夾菜失準、開車距離誤判等困擾。她到院檢查後發現沒有近視，但右眼裸視只剩0.3、左眼為0.9，經散瞳與裂隙燈檢查，確認右眼瞳孔中央有明顯水晶體混濁，診斷為右眼白內障，之後接受超音波晶體乳化術及人工水晶體植入，術後右眼視力恢復到0.9。

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而在檢查過程中，洪啟庭發現這名患者右眼白內障不僅剛好位在瞳孔中央，外觀還神似台灣島。他在新聞稿當中強調，自己從醫30年、看過各式各樣白內障型態，但像這名患者這樣外觀神似台灣島、又剛好位在瞳孔中央的情況，真的是第一次遇到，而且低倍數下可見番薯狀輪廓，放大後連傾斜角度、最寬處與兩側弧度都相當神似。

新聞稿當中還提到「本案例分享一位白內障患者：其水晶體的外觀如同一個台灣島，翻閱所有文獻與個人行醫經驗，真是從所未聞。而就醫當時恰好中華棒球隊得到12強的世界冠軍，洪執行長笑著說：連病人的白內也Team Taiwan 啊」！同時他也告知記者：「台灣圖形的白內障，真的真的很特殊，剛打完世界棒球WBC，我是 30多年的棒球迷了，讓我們一起支持中華隊，team Taiwan ，大家一起 加油......」。

有趣的是，這已經是洪啟庭第二次遇到眼球有「台灣島」案例，早在2024年1月他也曾發布另一名55歲曲姓女子個案，指她左眼原本因中度白內障導致視力減退、畏光、重影等症狀，接受白內障手術與人工水晶體植入後，視力一度恢復到0.9，但術後約2個月又再度出現視線霧化、夜間眩光等情況，回診檢查發現人工水晶體後方的後囊出現皺褶與混濁，左眼視力降到0.6，而該處影像，當時也被他形容神似「台灣島」。

但針對眼球驚見「台灣島」，也有專業眼科醫師表示，較可能是個人視覺解讀與拍攝角度所造成，強調這類影像極大程度取決於操作裂隙燈時的取鏡角度，甚至可能是光影重疊造成的視覺錯位，單純就是碰巧圖形很像而已，斑塊形狀的相似什麼，應該是屬於醫生個人的「各自表述」，醫學診斷中並不具備實質意義。

眼科醫師呼籲重點並非是要關注「白內障」形成外觀，而是應該注意近年受3C產品影響，白內障患病族群有明顯年輕化的趨勢，日常生活中，應落實佩戴太陽眼鏡或遮陽帽防曬，並建立戒菸、縮短3C產品螢幕使用時間等生活習慣，若是一旦自覺出現視力模糊、畏光、眩光、立體感消失或色彩感知改變等徵兆，務必儘速尋求眼科醫師評估，把握治療先機。

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