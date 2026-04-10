遙控器壞掉、冷氣忘關？智慧家電有解！語音聲控+手機APP雙管齊下救荷包

▲備戰夏季電價，「智慧家電」語音聲控+手機APP雙管齊下，運用科技聰明節能，在舒適與荷包間取得平衡。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者胡至欣／採訪報導

全台氣溫明顯回升，中南部頻頻飆破30度，白天有感悶熱如夏，不少民眾在「想開冷氣」與「怕電費爆表」之間陷入糾結。ETtoday街頭調查，有人擔心電價影響荷包無法好好吹冷氣，大多搭配循環扇來節省用電；有人認為電費越來越貴，冷氣不敢開太久，只求睡覺時舒服，溫度也不敢調低，通常設定在26~27度比較省電。

▲▼ETtoday街頭調查「想開冷氣又怕電費爆表」讓不少民眾陷入糾結。（圖／記者鄭遠龍攝）

等到夏季用電高峰，動輒上千甚至破萬的帳單，更讓許多家庭直呼吃不消。但實際觀察，電費居高不下除了與電價調漲有關，「日常習慣」也是一大關鍵。就有民眾分享，家中小朋友常把遙控器當玩具，玩到失蹤或摔壞，導致冷氣無法關閉；還有人曾不小心將遙控器誤當手機帶出門，讓冷氣白白空轉一整天，心痛荷包在滴血。

▲▼懶人福音！歌林智慧空調「小易」智慧聲控，動口不動手。（圖／記者鄭遠龍攝）

像是找不到遙控器或半夜懶得起身調溫度等等，這些日常情境都可能在無形中增加耗電量，而「智慧家電」正好為現代家庭提供新解方。歌林智慧空調「小易」語音助手，主打免配對、免Wi-Fi、插電即可使用，只要動動口下指令就能直接聲控操作，語音識別準確率高達99%，是實現雙手解放的懶人福音。

▲家電經銷商劉科蘭。（圖／記者鄭遠龍攝）

家電經銷商劉科蘭親自示範，冷氣安裝完成後無需額外設定，只需喚醒詞「小易小易」即可啟動執行開關機、溫度及風速調整等多項功能。她也提到，若遇到遙控器遺失、損壞、電池漏液故障，甚至睡到一半被冷醒，都能「用說的」調控或切換舒眠模式。

▲透過手機APP遠端控制，即時開關機或預先調整節能模式。（圖／記者鄭遠龍攝）

此外，萬一出門忘了關冷氣，透過手機APP也能隨時止損。劉科蘭補充說明，現代冷氣運轉安靜，容易讓人忽略是否關機，使用者可下載專用APP進行遠端管理，即時開關機或預先調整節能模式，避免不必要的電費支出。

▲即日起至4/30，購買歌林指定機型冷氣享好禮3選1。（圖／歌林提供）

從被動用電到主動管理，運用科技聰明節能，才能在舒適與荷包間取得平衡。即日起至4/30，購買歌林指定機型冷氣享好禮3選1（10人份電鍋、16吋DC扇或20公升微波爐），數量有限送完為止；搭配政府汰舊換新補助與節能電器退還減徵貨物稅方案，最高再省5,000元，升級智慧居家生活，現在正是時候。