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潮流運動風興起　桃園統領廣場推出「超級媽力運動會」

▲桃園統領廣場推出「超級媽力運動會」

▲統領廣場店長郭玫君協理親自示範推薦The North Face專為女性設計時尚潮流機能服飾。（圖／統領提供）

記者楊淑媛／桃園報導

母親節將近，各大百貨業者紛紛推出獨家滿額禮、抽大獎等活動爭搶商機，桃園統領廣場9日起推出「超級媽力運動會」，以幽默的諧音，帶入遊戲機的意象，引領媽咪時尚運動風穿著，打造充滿歡樂與互動的母親節氛圍。

桃園統領廣場店長、協理郭玫君指出，位於桃園火車站站前商圈的桃園統領廣場，近年來，引進多家熱門運動品牌專櫃，以潮流運動與運動生活為主題，深受消費者歡迎。

▲桃園統領廣場推出「超級媽力運動會」

▲「超級媽力運動會」由店長郭玫君協理（左）與阮至成經理（右）領軍，身著運動勁裝宣佈開打。（圖／統領提供）

隨著母親節來臨，統領廣場有感媽媽的健康是家人的最大幸福，推出「超級媽力運動會」，重點專櫃包括全桃園最大的Nike體驗店、New Balance、adidas、The North Face等及店內的潮流複合店，提供齊全的運動、專為女性設計的時尚潮流機能服飾、球鞋及戶外裝備，讓穿著時尚運動風服飾的媽媽，減齡並充滿活力。

▲桃園統領廣場推出「超級媽力運動會」

▲桃園統領廣場「超級媽力運動會」推出各種優惠活動。（圖／統領提供）

郭玫君說，桃園統領廣場引領時尚潮流的多家重點專櫃，提供消費者情緒價值和情緒連結，2025年業績成長20%，2026年1-3月已有12%的成長，持續精進引進各項商品。又，「超級媽力運動會」活動期間，各式美食料理應有盡有，也推出多重優惠，質感好禮大方送、抽住宿券等各種活動，讓媽媽開心一波波。

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