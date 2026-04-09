以色列解除緊急狀態！納坦雅胡涉賄案12日重啟審理「恐面臨監禁」

▲以色列總理納坦雅胡。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

隨著美國與伊朗達成停火協議，中東局勢暫時降溫，以色列也於8日晚間正式解除因戰爭實施的全國緊急狀態。法院隨即宣布，因戰事延宕已久的總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）涉貪案件，將於12日至15日恢復審理，象徵司法程序全面重啟。

緊急狀態解除 司法系統恢復運作

根據《路透社》報導，此前因戰爭影響，以色列境內曾面臨伊朗飛彈威脅，導致學校與職場停擺，司法審理也一度中斷。不過自8日凌晨起未再出現攻擊，加上停火協議生效，政府隨即解除緊急狀態。法院表示，隨著司法體系恢復正常運作，相關聽證程序也將同步重啟。

儘管如此，以色列仍持續對黎巴嫩境內、由真主黨支持的勢力發動攻擊，使區域局勢仍存不確定性。

▲以色列轟炸黎巴嫩。（圖／路透）

涉賄、詐欺與背信 恐面臨監禁風險

納坦雅胡是以色列史上首位在任內遭刑事起訴的總理，被控涉及收賄、詐欺與背信等罪名。相關案件自2019年起訴、2020年開審以來，多次因其公務與國安因素延宕。若最終罪名成立，恐面臨監禁。

此外，2023年10月哈瑪斯突襲以色列引爆戰火，也重創其政治聲望。在貪腐案與戰爭壓力雙重夾擊下，納坦雅胡領導的右翼聯盟，被外界看衰可能在今年10月大選中失利。