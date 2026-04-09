　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以色列解除緊急狀態！納坦雅胡涉賄案12日重啟審理「恐面臨監禁」

▲▼ 以色列總理納坦雅胡。（圖／路透）

▲以色列總理納坦雅胡。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

隨著美國與伊朗達成停火協議，中東局勢暫時降溫，以色列也於8日晚間正式解除因戰爭實施的全國緊急狀態。法院隨即宣布，因戰事延宕已久的總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）涉貪案件，將於12日至15日恢復審理，象徵司法程序全面重啟。

緊急狀態解除　司法系統恢復運作

根據《路透社》報導，此前因戰爭影響，以色列境內曾面臨伊朗飛彈威脅，導致學校與職場停擺，司法審理也一度中斷。不過自8日凌晨起未再出現攻擊，加上停火協議生效，政府隨即解除緊急狀態。法院表示，隨著司法體系恢復正常運作，相關聽證程序也將同步重啟。

儘管如此，以色列仍持續對黎巴嫩境內、由真主黨支持的勢力發動攻擊，使區域局勢仍存不確定性。

▲▼以色列轟炸黎巴嫩。（圖／路透）

▲以色列轟炸黎巴嫩。（圖／路透）

涉賄、詐欺與背信　恐面臨監禁風險

納坦雅胡是以色列史上首位在任內遭刑事起訴的總理，被控涉及收賄、詐欺與背信等罪名。相關案件自2019年起訴、2020年開審以來，多次因其公務與國安因素延宕。若最終罪名成立，恐面臨監禁。

此外，2023年10月哈瑪斯突襲以色列引爆戰火，也重創其政治聲望。在貪腐案與戰爭壓力雙重夾擊下，納坦雅胡領導的右翼聯盟，被外界看衰可能在今年10月大選中失利。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
549 2 1119 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
以色列解除緊急狀態！納坦雅胡涉賄案12日重啟審理「恐面臨監禁
愛心餐「沒肉」竟吞1星負評！老闆揭7年付出哽咽
LIVE／白沙屯媽今夜「放頭旗」儀式！　粉紅超跑3天後將起駕
「我有運動耶」拒住院！男胸悶只想領藥　醫吐2字他嚇到秒認命
快訊／川普怒了　發文再開轟

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

以色列解除緊急狀態！納坦雅胡涉賄案12日重啟審理「恐面臨監禁」

快訊／川普發火再點名　開砲北約「不懂事」

日女司機見限速照衝「追撞奪6命」　被逮認了：低頭滑手機

迪士尼驚傳裁員　規模恐達千人「原因曝光」

開打後首次！伊朗致電沙烏地談降溫　恢復區域安全穩定

泰捷運駕駛室「狂傳淒厲女聲」！尖叫迴盪車廂　乘客敲門無人應

日本新增「10機場7港口」為突發事態據點！　確保戰機、軍艦使用

川普打伊朗「贏了面子輸了裡子」　學者點出3點失算

南韓教育廳醜聞！督學淪廁所偷拍狼　警搜出多達百部片

日本預估再加碼「釋出20天份石油儲備」　高市：能撐到過年！

79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

乳癌切除不只留疤！醫曝1/4會憂鬱 乳房重建+平衡性手術=人生修復鍵

剛喊停火！沙烏地攔5飛彈　中東多國空襲警報仍狂響

和美運動館啟用！王惠美遞件爭設運動館　李洋冷拒：預算沒過

林倪安控朱宇謀劈腿施暴！　他強硬提告「絕不寬貸」

峮峮單身6年現鮮肉護花　小鬼猝逝太痛！談15歲差姊弟戀？　經紀人代答都提這2字

李多慧證實有「韓國球團高薪挖角」　曝拒絕原因：我真的喜歡在台灣工作

不要命畫面曝！22歲騎士國1逆向狂飆　爬上貨車爆拉扯…司機傻眼

萌汪被媽說吃太多肉肉！　躲姐懷裡裝可憐超委屈XD

鄭麗文訪上海美團總部 體驗無人機送珍奶笑：老公忘記帶可以點嗎？

以色列解除緊急狀態！納坦雅胡涉賄案12日重啟審理「恐面臨監禁」

快訊／川普發火再點名　開砲北約「不懂事」

日女司機見限速照衝「追撞奪6命」　被逮認了：低頭滑手機

迪士尼驚傳裁員　規模恐達千人「原因曝光」

開打後首次！伊朗致電沙烏地談降溫　恢復區域安全穩定

泰捷運駕駛室「狂傳淒厲女聲」！尖叫迴盪車廂　乘客敲門無人應

日本新增「10機場7港口」為突發事態據點！　確保戰機、軍艦使用

川普打伊朗「贏了面子輸了裡子」　學者點出3點失算

南韓教育廳醜聞！督學淪廁所偷拍狼　警搜出多達百部片

日本預估再加碼「釋出20天份石油儲備」　高市：能撐到過年！

賓士「新世代AMG GT四門跑房車」完成冬測！底盤＆操控更勝以往

台灣少見生存怪物片！楊一展首當監製「驚悚黑化」　組隊周厚安極限逃亡

活到老打到老！85歲陳谷豐期許「打到最後一刻」台日老將以球會友

以色列解除緊急狀態！納坦雅胡涉賄案12日重啟審理「恐面臨監禁」

薪火相傳　期許台灣棒球在棒協與中職改選後繼續前行

中東戰事、港口壅塞干擾　貨櫃三雄3月營收皆年減

日本傳奇B-Girl Ami、韓國常勝軍FE聯手孫振選拔最強舞者　6/6決戰兒童新樂園

高階ABF載板濕製程設備商敍豐　預計五月上旬掛牌上櫃

面試想加分其實有技巧！「3關鍵」讓你第一眼就被記住

陳玟卉全大運雙破全國紀錄奪金　舉重新星陳冠伶也摘金

國際熱門新聞

伊朗嗆退出停火協議！　揚言停止放行荷莫茲海峽

即／川普宣布「美伊兩國將合作」：伊朗政權已更迭

即／川普發火再點名北約「不懂事」

才說停火就開打！伊朗突襲沙國油管

川普：美軍續駐伊朗周邊　協議破裂將全面開火

談判生變？伊朗大使離奇刪文

黎巴嫩淪「第2個加薩」！各國怒譴責以色列

停火賺翻？50帳號精準下注撈千萬

伊朗外長警告：美國只能二選一！

即／伊朗：至少擊落1架敵方先進戰機

北韓IT大軍入侵歐美！面試官祭殺手鐧秒抓包

停火玩假的？以「屠殺式空襲」黎巴嫩250死

以色列空襲貝魯特釀單日182死　川普：停火協議未納入黎巴嫩

美眾議員逼國防部公開45段UFO影像

更多熱門

相關新聞

美以伊戰爭　帶來的國際戰略形勢新變化

美以伊戰爭　帶來的國際戰略形勢新變化

從今年2月28日美國與以色列對伊朗的「史詩怒火」（Epic Fury） 與「咆哮雄獅」（Roaring lion）軍事行動至今已歷一個月。雖然在一開始伊朗領導層被斬首大部分，但至今還未投降，而其對荷姆茲海峽油貨輪發動的間歇性襲擊，導致荷姆茲海峽的實質關閉（因為船公司不願出船）。這個封閉不僅關閉了全世界20%的石油供應，也關掉了世界1/3的氦氣與氮化學肥料，前者衝擊半導體的製造，後者影響肥料供應。如果荷姆茲海峽封鎖狀態持續，之後就可能會開始影響全球的食糧供應。

以色列擊殺真主黨領導人私人秘書

以色列擊殺真主黨領導人私人秘書

黎巴嫩淪「第2個加薩」！各國怒譴責以色列

黎巴嫩淪「第2個加薩」！各國怒譴責以色列

伊朗外長警告：美國只能二選一！

伊朗外長警告：美國只能二選一！

即／伊朗：至少擊落1架敵方先進戰機

即／伊朗：至少擊落1架敵方先進戰機

關鍵字：

以色列納坦雅胡停火協議貪腐案緊急狀態

讀者迴響

熱門新聞

新莊老闆娘太辣？　年輕人竟在店內「脫褲擼豆漿」

快訊／2026南投選戰震撼彈！簡千翔退出民眾黨

中職最正MC「衣服整件透視」

網美Coser拒付尾款！攝影師怒公開「0修圖原片」

虛榮心超強的三大星座！

「辛樂克」颱風最快今晚生成　周六鋒面接近水氣增

伊朗嗆退出停火協議！　揚言停止放行荷莫茲海峽

吊車大王女兒露臉了！「超甜笑容」電暈全場

得分王球星驚爆「體味太重」！　他揭無人敢防守

辛樂克將生成恐達中颱　初估路徑「大迴轉」

快訊／控李遠是公視董監事審查障礙　8名審查委員集體向韓國瑜請辭

看護兼差做美髮害失智父慘摔　驚見大量私密處照

稱跑山獸「賞金獵人」搜救教官害死人黑底曝　專家批大爛貨

即／早餐店女店員太美！眼鏡哥「脫褲擼豆漿」被抓了

夏克立遭爆「狂傳對鏡自慰裸照」！

更多

最夯影音

更多
79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」
乳癌切除不只留疤！醫曝1/4會憂鬱 乳房重建+平衡性手術=人生修復鍵

乳癌切除不只留疤！醫曝1/4會憂鬱 乳房重建+平衡性手術=人生修復鍵

剛喊停火！沙烏地攔5飛彈　中東多國空襲警報仍狂響

剛喊停火！沙烏地攔5飛彈　中東多國空襲警報仍狂響

和美運動館啟用！王惠美遞件爭設運動館　李洋冷拒：預算沒過

和美運動館啟用！王惠美遞件爭設運動館　李洋冷拒：預算沒過

林倪安控朱宇謀劈腿施暴！　他強硬提告「絕不寬貸」

林倪安控朱宇謀劈腿施暴！　他強硬提告「絕不寬貸」

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面