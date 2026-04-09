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桃園114年查獲611件違規食品廣告　帳號出借同受罰

▲桃園114年查獲611件違規食品廣告

▲桃園114年查獲611件違規食品廣告，網路平台最多。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「吃了就瘦」、「一週見效」、「逆齡抗老」—這些看似誘人的廣告詞，其實可能違法！桃園市政府衛生局9日指出，該局公布114年度查處結果，共查獲611件違規食品廣告，較前一年大幅增加62%，顯示誇大不實廣告仍相當猖獗。

其中以網路平台占79%最多，且個人賣家比例高達61%，成為違規主要來源。衛生局分析常見違規宣稱前三名，以減肥瘦身最多：有身材對照圖片，宣稱吸附吸油、燃脂、阻斷脂肪吸收，其次為皮膚美容：抗老、淡斑、美白回春、祛痘養顏，第三則是新陳代謝：解酒、控醣、促進循環等，皆屬常見違規話術，甚至涉及「醫療效能」宣稱。

衛生局指出，近期查獲有民眾將蝦皮等電商帳號借給他人使用，由對方刊登違規食品廣告販售商品，帳號出借者與實際刊登者，可能被認定為「共同行為人」，將一併受罰！也就是說：不是你賣的，也可能要一起負責！

衛生局表示，依食品安全衛生管理法規定，食品廣告如涉及誇大不實、易生誤解或醫療效能，則違反該法第28條規定，可處新臺幣4萬元以上400萬元以下罰鍰；如宣稱醫療效能，可處新臺幣60萬元以上500萬元以下罰鍰，另針對累犯與電視廣告，將採加重處分，提醒業者及民眾切勿以身試法。

衛生局說明，食品僅為提供熱量及人體所必須之營養素並不具任何療效，對於廣告內容務必「停」下先冷靜判斷是否誇大；「看」清楚標示與說明；「聽」取專業醫事人員建議，才能正確選購安心吃！民眾如發現食品廣告疑似違規情形，食品安全檢舉專線0800-285-000檢舉或向衛生局通報，衛生局將嚴格查察。

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關鍵字：

違規廣告食品安全衛生局減肥瘦身網路平台

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