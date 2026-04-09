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烈嶼轉運中心恐淪蚊子館？議員質疑觀光處：招商慘淡、服務少數人

▲▼金門縣議會聽取金門縣政府觀光處進行「烈嶼鄉旅服轉運中心暨大橋展示館新建工程」的專案報告。（圖／記者鄭逢時攝）

▲金門縣議會聽取金門縣政府觀光處進行「烈嶼鄉旅服轉運中心暨大橋展示館新建工程」的專案報告。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

金門大橋通車後，烈嶼鄉的交通與觀光轉型備受關注，金門縣議會今（9）日聽取金門縣政府觀光處進行「烈嶼鄉旅服轉運中心暨大橋展示館新建工程」的專案報告，然而該案雖已動工且進度超前，卻引發議員強烈質疑。

縣議員董森堡在質詢中直指觀光處提供的數據顯示有高達97%的旅客選擇自駕，但中心設計卻主打「公車轉運整合」，兩者邏輯存有巨大矛盾，加上縣府在報告中也提到招商不如預期，讓該工程尚未完工就籠罩在淪為「高級蚊子館」的陰影之下。

根據觀光處長許績鑫的報告，該基地位於烈嶼端的下橋處，工程預算規模為1.16億元，目前實際進度約10%，較預期超前4%。許績鑫強調，該中心並非強迫旅客換車，而是定位為烈嶼的「門戶概念」，提供公車轉運、展示空間與公共廁所等功能。不過，董森堡隨即拿出觀光處的報告數據打臉，指出目前造訪烈嶼的旅客中，小型車自駕佔78%，機車佔19%，僅有極少數人依賴公眾運輸，他質疑縣府花費上億元在將近6000平方公尺的基地上建築，卻只服務3%的客群，實質優勢究竟何在。

更令外界憂心的是，觀光處在報告中指出，該案在設計過程中曾因「招商情形不如預期」而暫緩，顯示民間業者對進駐該中心持觀望態度。董森堡對此憂心忡忡地表示，既然前期民間業者就不想進駐，縣府應提出更明確的營運計畫，而非僅以「開放型空間」或「文創補助」等空泛辭彙帶過。

他進一步要求觀光處應即刻成立軟體策展專案小組，能在工程完工後同步對接，並計算出精確的人力、水電與維護成本，未來不管要辦活動或是招商，甚至導入旅服人才，一定要在工程完工時無縫接軌，不然，對於轉運中心是否能「活得下去」他感到相當憂慮。

最後，王國代議員也語重心長地提醒，該案過去在議會曾一度決議不做，但既然目前已經動工且進度超前，觀光處更應該針對後續的配套措施好好檢討，避免讓運轉中心成為蚊子館。
 

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