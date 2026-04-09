愛心餐「沒肉」竟吞1星負評！老闆揭7年付出哽咽：真的很難過

▲供愛心餐7年的咖哩店「中田咖哩」。（圖／翻攝自業者IG）

記者閔文昱／綜合報導

新北市永和區一間長期提供愛心待用餐的咖哩店，近日卻因「餐點沒有肉片」遭民眾留下1星負評，引發網路熱議。業者受訪時難掩情緒，直言遭到攻擊相當難過，甚至一度哽咽，讓不少網友心疼力挺，認為善心不該被如此對待。

7年善舉反遭質疑 店家無奈發聲

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據了解，該店已持續提供愛心待用餐長達7年，初期完全由業者自掏腰包支應，服務上萬名有需要的民眾。直到後來經媒體報導，才逐漸有顧客主動捐款支持，讓這項善舉得以延續。然而，近日卻有領取待用餐的民眾在評論中抱怨「只有咖哩醬跟飯，沒有肉片」，甚至引來部分網友質疑店家「利用愛心餐圖利」，讓業者相當無奈。

店家解釋，事發當天適逢假日，店內肉品剛好用完，需待平日才能補貨，但仍希望不讓有需要的人空手而回，因此提供咖哩醬與飯應急，「並不是什麼都不給」，盼外界能理解實際情況。

▲店家遭「沒肉」負評攻擊。（圖／翻攝自Threads）

「我從沒想過賺錢」老闆吐委屈

面對外界批評，老闆坦言，自己從未想透過愛心餐獲利，「反而一直是在付出」。他表示，長年經營下來，每月成本動輒數萬元，但仍堅持提供餐點，只希望幫助更多人度過難關。

談及遭負評攻擊時，他忍不住哽咽表示，「被這樣講真的很難過」，強調希望外界不要在不了解全貌下，輕易用「賺錢」來定義這份心意。

江蕙也感動捐款 網友一面倒力挺

事實上，該店的善舉連歌手江蕙都深受感動，長年以來持續捐款支持。店家也透露，平均每月提供數百份待用餐，讓不少弱勢族群得以溫飽。

事件曝光後，多數網友紛紛替店家抱不平，直言「免費還嫌太誇張」、「有得吃就很好了」、「善心被踐踏」，認為這樣的負評恐讓社會善意逐漸流失。