陸16歲癱女誤買鄧紫棋台北演唱會票平台拒退　父淚：是1個月家用

▲鄧紫棋今（9）日起一連4天登上台北大巨蛋開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）



圖文／CTWANT

香港女歌手鄧紫棋睽違7年再度來台開唱，《G.E.M.鄧紫棋 I AM GLORIA 世界巡迴演唱會 2.0—台北站》今日（9）日起一連4天在大巨蛋舉辦，門票在2月開賣迅速完售。不過演唱會在即，傳出上海一名16歲癱瘓少女透過售票平台「摩天輪」誤買一張價值人民幣2000元（約新台幣9000元）的門票，家屬發現想退票卻遭拒，求助無門，其父更哽咽透露，門票的錢是家裡1個月的生活費。

根據陸媒《新民晚報》報導，上海一名歐陽先生上門求助，他的16歲女兒欣欣是殘疾人士，平時喜歡聽音樂，3月30日晚上使用平板逛售票平台「摩天輪」，看到鄧紫棋演唱會的消息，誤觸購買了一張價值人民幣2000元（約新台幣9000元）的門票，他與妻子看到付款紀錄才發現這件事情。

當下歐陽先生想申請退票，他說女兒年僅16歲且有重度身心障礙，她的購買行為在法律上應屬無效。歐陽先生馬上聯繫平台卻遭拒絕，對方堅持「一經售出概不退換」，除非能提供法院開立的法律鑑定證明；對此，歐陽先生相當氣憤，認為平台是強人所難，難道要家屬在誤觸當下錄影存證才可能退票。

歐陽先生同時哽咽表示，這張門票的錢等於全家1個月的生活費，「實在是承受不了這個損失」。針對此個案，實際檢視該平台App，發現該場4月9日的演唱會門票仍顯示為「熱賣中」，但在服務說明中卻以一行小字標註「本產品不支持退票，敬請諒解」。

「摩天輪」平台客服人員表示，已將訂單資訊與相關證件紀錄存檔，並承諾向上級匯報後回饋處理結果，但目前家屬仍未獲得正式的退款承諾。

延伸閱讀

▸ 星二代竊盜遭逮 獲釋後寄生47歲男粉家！膀胱「積尿破1公升」送醫

▸ 行為太失控！他帶父母遊日本崩潰「好累好丟臉」 過來人曝唯一解法

▸ 原始連結