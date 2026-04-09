防囤積塑膠袋　北檢查訪轄區市場攤商無明顯異常

▲檢察事務官組長趙怡晴會同警調及新北市政府查訪新店區建國市場周邊商行。（圖／北檢提供）

記者劉昌松／台北報導

為防塑化製品以中東戰事為由遭囤積哄抬，高檢署指示各地成立「查緝民生犯罪聯繫平臺」，台北地檢署9日再度偕同相關單位，深入具代表性的台北城中市場、新北建國市場周邊商店、攤商，部分業者表示塑膠製品進貨成本微漲，但無明顯異常情形，北檢將持續掌握市場情形，若發現供需或價格異常，將介入查處。

北檢由2名事務官組長分別會同調查局、轄區警局以及市府消保官等相關局處查訪結果，台北市中正區城中市場店家反應，塑膠紅花袋、耐熱袋 及紙碗塑膠蓋上游近期表示供 貨量略有縮減，進貨成本微幅調漲，但整體市場交易尚屬正常，未發現有刻意囤積、哄抬價格或混淆標示等異常情事。

▲檢察事務官組長許瑞蘋會同警調及台北市府單位查訪中正區城中市場。（圖／北檢提供）

新北市部分，在新店區建國市場雖有店家表示小型耐熱袋、背心袋有缺貨情形，將依未來價格變動情形評估是否進貨，並在店內張貼告示鼓勵顧客自備購物袋，但也沒有明顯異常情形 。

北檢表示，將持續透過透過跨區域聯合實地查訪，掌握塑化製品由供應端至零售端地流通及價格變化脈絡，並強化聯繫平臺之情資整合與動態監測，一旦發現人為操縱供需或價格異常情形，將即時介入查處，確保市場運作機制健全，穩定民生物資形，將即時介入查處，確保市場運作機制健全，穩定民生物資供應與社會大眾信心。