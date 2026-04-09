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日女司機見限速照衝「追撞奪6命」　被逮認了：低頭滑手機

女貨車司機見限速照衝「追撞釀6死」　被逮認了：低頭滑手機

▲女貨車司機邊開車邊滑手機，在高速公路上直接撞上前方停等車輛。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

日本三重縣今年3月發生一起嚴重的連環追撞車禍，肇事者是54歲女貨車司機水谷水都代，事後她也坦言自己當時「低頭滑手機」才分心，導致包括一家5口共6人喪命；負責此案的津地方檢察廳，今（9）日依過失致死罪起訴水谷。

根據日媒《朝日新聞》報導，日本三重縣龜山市新名神高速道路於今年3月發生嚴重的連環追撞事故，造成6人不幸喪生。檢方指出，事故主因為司機水谷水都代駕駛期間分心、低頭滑手機，導致在高速行駛下未能及時發現前方車輛。

起訴狀指出，事發於3月20日凌晨2時20分左右，水谷駕駛大型貨車行經新名神高速公路下行線一處隧道出口附近，儘管該路段當時因前方1公里處有施工管制，速限已由80公里降至50公里，但水谷仍以時速約82公里的速度前進；沒想到水谷的車在距離前方因塞車而靜止的廂型車僅剩9.4公尺左右，才驚覺有危險並踩下緊急煞車，但因車速過快且反應距離不足，直接猛烈追撞。

這起事故猛烈的撞擊力道引發了連鎖反應，遭首位追撞的廂型車受力前衝，導致前方另一輛SUV休旅車也被推擠，兩車最終夾在水谷的貨車與前方另一輛大型拖車之間，車體嚴重毀損。這起事故共造成6人死亡，包括廂型車內來自靜岡縣的一家五口，以及休旅車內一名來自埼玉縣的56歲男性職員，死因多為頭部骨折及出血性休克。

三重縣警方的調查顯示，水谷在應訊時坦承罪行，供稱「當時確實是一邊滑手機一邊開車，雖然發現後有踩煞車，但已經來不及了」。由於水谷駕駛的大型貨車包含載貨重量估計超過20公噸，在未減速的情況下撞擊前方轎車，其慣性力道極其巨大。

檢警初步分析，現場施工交管導致車流停滯，而兩輛小型車在靜止狀態下被夾在兩台重型大貨車之間，形成「三明治」狀的擠壓，是導致被害規模擴大、車內人員全數罹難的主因。

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