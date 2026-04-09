迪士尼驚傳裁員　規模恐達千人「原因曝光」

圖文／鏡週刊

有消息傳出，迪士尼未來幾個月內將會裁員逾1,000多人，這也是新任執行長達馬羅（Josh D’Amaro）上任後首次裁員。

綜合外媒報導，截至最新一期的財報，迪士尼全球員工的總數超過23萬人，其中多數是主題樂園的員工。據了解，2026年1月，該公司宣布了一項計畫，將整合電影、電視和串流媒體業務行銷，並且提拔資深高管阿亞茲 （Asad Ayaz） 為首席行銷和品牌長。

一名知情人士透露，這次的裁員，與上述的整合計畫有關。外媒評論，雖然這次的裁員規模引起熱議，但相比前執行長艾格重返公司後主導的裁員相比，只能算是九牛一毛，從2023年到2025年多輪裁員高達約8,000名員工。

據了解，迪士尼最近一次的裁員是發生在去年的6月，當時迪士尼娛樂公司旗下各個部門裁了數百名員工，當中包含了電影和電視的營銷、電視宣傳、選角和開發部門，迪士尼的公司財務營運也因此受到了影響。



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