金門2度市面查緝　查扣大陸香菇近900KG、螺螄粉等食品約3500KG

▲財政部關務署高雄關今年在金門執行2次市面查緝，查扣大陸香菇近900公斤、螺螄粉等食品約3500公斤。（圖／財政部關務署高雄關提供）

記者鄭逢時／金門報導

財政部關務署高雄關今年在金門執行2次市面查緝，查獲大陸走私乾香菇達887公斤，另有螺螄粉、米粉等各類食品約3,500公斤，全部依法查扣，防止違規商品流入市場。

高雄關表示，今年已兩度在金門發動市面查緝行動，針對疑似流通之大陸農產品及食品進行清查，相關案件涉違反海關緝私條例及食品安全衛生管理法等規定，查扣貨品已依法處理。

高雄關副關務長高丁財指出，小三通入境旅客雖可限量攜帶大陸物品供自用，但若將合法通關後的物品轉交商家販售，就已違反自用目的，是屬違規行為。近期查緝發現，部分商品疑以透過此管道進入市面，增加地區食安風險。

高雄關進一步說明，未經檢驗的大陸製食品可能含有超標農藥或我國禁用添加物，如防腐劑、人工色素及非法甜味劑，甚至重金屬超標，加上製程與保存環境不明，恐對人體健康造成危害；此外，未經檢疫的農產品也可能夾帶境外病蟲害，一旦入境將會衝擊國內農業生態。

高雄關強調，將持續在邊境攔截走私農產品與未開放進口的大陸製食品，並會聯合相關機關執行市面查緝，防堵不法走私行為。同時呼籲民眾應避免購買來源不明或標示不清商品，如發現可疑走私情形，可撥打0800-711117檢舉專線，共同維護食安與邊境安全。