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M60A3戰車防空接戰　澎防部鎮疆操演強化防衛

軍聞社／記者蔡枋澐澎湖9日電

陸軍澎湖防衛指揮部今（9）日清晨實施「鎮疆操演」，於各戰術位置展開實兵實彈演練，結合M60A3戰車、105及155榴砲、120迫砲及標槍飛彈等各式戰甲車輛及武器，依序完成警示彈射擊、反機降作戰及灘岸戰鬥等課目，強化部隊臨戰應變能力與整體防衛作戰效能。

此次操演統合各式兵力協同遂行，依想定狀況下達，區分多項戰術課目實施；操演開始前，由官兵操作監偵型無人機進行目標區域偵察，強化戰場情資蒐整與目標掌握能力；隨後由120迫砲實施照明彈警示射擊，配合M60A3戰車、CM21裝甲車機動進入戰術位置，同時防空連操作雙聯裝刺針飛彈，演練防空接戰程序。

續於警戒部隊戰鬥階段，120迫砲持續施放照明彈，各單位運用50機槍、同軸機槍及T74機槍實施對空射擊，強化空中威脅應處能力；操演進入反機降作戰，以155榴砲、105榴砲及120迫砲等火砲，依序完成彈幕、集火、空炸及目標轉移射擊，建構綿密火網。

於灘岸戰鬥中，戰車部隊操作M60A3戰車實施橫向及瞬停射擊，並配合105榴砲直瞄射擊與反甲連標槍飛彈精準打擊；最後實施防護射擊課目，各式編制武器包括M240機槍、40榴彈槍、T74機槍、50機槍、M85機槍及M60A3戰車等火力交互運用，形成層層防護火網，驗證部隊整體作戰能力與平時訓練成果。

澎防部戰車營二連連長宋上尉表示，此次操演依指揮所任務下達，由各車組依令完成射擊，充分驗證指揮管制與協同作戰效能；他強調，戰車作戰講求車組默契與分工協調，並以射擊安全為首要原則，確保任務遂行；未來將持續精進訓練強度與課目設計，提升部隊整體戰力。

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