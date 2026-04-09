全國首創！新北板橋試辦自動化人行道遮陽傘　隨日照開闔抗高溫

▲板橋車站前路口設「自動化人行道遮陽傘」，遮陽傘展開直徑約5公尺，收納後僅約60公分，並採用太陽能供電。（圖／新北市交通局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市推動智慧交通再升級，於板橋區縣民大道、新站路及新府路2處路口，率全國之先試辦「自動化人行道遮陽傘」，結合日照與風速感測，自動開闔提供行人遮蔭。該設備採太陽能供電並具夜間照明功能，改善長時間等候紅燈的曝曬不適，打造更友善、安全的步行環境，未來將視成效評估擴大推動。

交通局長鍾鳴時表示，交通建設以「人」為核心出發，面對夏季高溫愈來愈明顯，市府導入自動化遮陽設備，結合環境感測技術，會依據日照與風速自動開闔，讓民眾在等紅燈時也能有遮蔭休息的空間，降低曝曬帶來的不適與風險，讓通行環境更貼心、更有溫度。

交通局專門委員林昭賢指出，板橋車站為新北市重要交通轉運樞紐，人潮眾多，加上周邊路口號誌採行人保護時相設計，行人等候時間較長；而市府廣場一帶空間開闊，遮蔭設施相對不足，因此選定試辦「自動化人行道遮陽傘」，希望讓民眾在等紅燈時也能更舒適。

林昭賢進一步說明，這套設備引進自韓國，具備智慧感測功能，當氣溫升高、日照強烈時會自動展開；夜間或遇強風時則會自動收合，兼顧使用安全與設備耐久性。遮陽傘展開直徑約5公尺，收納後僅約60公分，並採用太陽能供電，同時結合夜間LED照明，不僅節能，也提升夜間安全。

交通局後續將蒐集民眾使用回饋及設備運作情形，評估擴大推動的可行性。交通局也提醒，行人通過路口仍應依號誌指示通行，切勿闖紅燈，並留意左右來車，共同維護行車與行人安全。未來市府也將持續透過智慧科技，從日常細節優化步行環境，朝打造更友善的行人城市邁進。