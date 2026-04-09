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清六食堂爆148人食品中毒！業者雙倍退款　保險、退費機制曝光

▲▼新北市清六食堂案傳出食物中毒案，業者先退兩倍餐費，但醫藥費等還能另外申請賠償。。（圖／衛生局提供）

▲新北市清六食堂案傳出食物中毒案，業者先退兩倍餐費，醫藥費等還能另外申請賠償。（圖／衛生局提供）

記者董美琪／綜合報導

新北市爆發「清六食堂」疑似食品中毒事件，受影響人數持續攀升。根據最新統計，截至今（9）日下午3時，就醫人數已增加至148人，市府單位同步展開行政調查，業者也承諾先行提供雙倍退款。

新北市衛生局指出，今日再新增5人通報不適，累計共有148人就醫，其中108人曾食用公所店便當，另有40人食用中興店餐點後，陸續出現腹痛、腹瀉、發燒等症狀。目前有23人住院治療，另有8人留院觀察，其餘患者已返家休養。

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新北市消保官下午已啟動首波行政調查，要求業者提出補償機制，並釐清保險理賠責任，確保不論內用或外帶消費者，都能獲得相應保障。

調查顯示，業者已投保兩種責任保險。外帶消費部分由新安東京海上產險的產品責任險負責，內用顧客則適用泰安產物保險的公共意外責任險。產險公司說明，待衛生單位檢驗結果確認與餐點相關後，將依實際消費情形啟動後續理賠程序。

業者代表也承諾，針對4月4日與5日於公所店及中興店消費的民眾，只要出示發票與就醫證明，將先行退還兩倍消費金額。消保官強調，這項退款措施不會影響後續保險理賠，包括醫療支出與工作損失，消費者仍可依法申請求償。

消保官提醒，受影響民眾應妥善保留消費憑證、診斷證明、醫療收據及請假或薪資相關證明，以利後續申請賠償。市府也將持續追蹤檢驗進度，預估約需2至3週才會有結果，並協助民眾向保險公司提出申請。

衛生局食品藥物管理科長楊舒秦表示，本案已檢出沙門氏桿菌陽性反應，相關事證已於今日移送台北地檢署偵辦，後續將待司法結果出爐，再進一步處理行政裁罰。

她補充，行政處分須依據法院判決結果辦理，後續由消保官持續協調賠償事宜，衛生局則持續關注患者健康狀況及環境、食材檢驗。

目前「清六食堂」3家分店仍全面停業，尚未提出復業申請。

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