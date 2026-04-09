金門北碇海域現漂流無人小艇　海巡將依廢清法公告清除

▲金門北碇海域現無人漂流小艇，海巡鎖定查處將依廢棄物清理法公告清除。（圖／海巡署金馬澎分署提供）

記者鄭逢時／金門報導

海巡署金馬澎分署昨（8）日上午在金門北碇海域偵測到一艘無人小艇靠近岸際，儘管海象不佳仍全程監控，並派遣巡防艇與岸際人員同步查處，確認船上無人，後續將依相關規定辦理清除作業。

海巡指出，當時透過聯合情監偵系統與科技設備掌握目標動態，即使現場風力達到6至7級、陣風9級，浪高約有3公尺，仍持續鎖定該艘不明船隻動向，並調派巡防艇前往處理，同時協同相關單位進行岸際搜索。經查，船上僅有舷外機及漁具，未發現人員，也未出現油污外洩情形。

針對該船來源，海巡表示已同步啟動岸海搜索及相關清查，並透過兩岸協同執法機制聯繫陸方協助釐清。當日下午接獲陸方回覆，確認該船為陸籍漁船「晉金塘A2-051」，疑因天候不佳又未妥善繫纜，導致船隻意外漂離碼頭。今（9）日再接獲通報，船主已同意放棄該船，相關單位將依廢棄物清理法程序公告清除。

海巡署強調，近期已將小型目標偷渡防制作為重點任務，除加強海上巡查與岸際布建外，也導入科技設備提升偵蒐效能，同時提高海上案件檢舉獎金，鼓勵民眾共同參與守望。呼籲若發現海上異常狀況，可撥打「118」專線通報，攜手維護國境與海域安全。