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視察永平國小地下停車場工程　侯友宜：增238車位拚年底啟用

▲侯友宜視察永平國小地下停車場工程。（圖／新北市新聞局提供）

▲侯友宜指出，永和地區地狹人稠，興建停車場有其必要。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為滿足民眾停車需求，新北市政府於永和區永平國小興建地下停車場。新北市長侯友宜今（9日）前往視察工程進度，盼在兼顧安全與品質的前提下，於今年7月如期完工，力拚12月啟用，給孩子全新的運動場，也提供居民停車空間。

侯友宜指出，永和地區地狹人稠，興建停車場有其必要。永平國小地下停車場自2024年1月動工，歷經原物料短缺等挑戰，目前進度達93.87%，比預期超前0.77%。他也提到，停車場總經費15億7,000萬元，規劃地下3層，238個汽車停車位、692個機車停車格，可大幅提升停車量能。

▲侯友宜視察永平國小地下停車場工程。（圖／新北市新聞局提供）

▲侯友宜盼在兼顧安全與品質的前提下，於今年7月如期完工，力拚12月啟用。

侯友宜表示，捷運萬大中和線預計明年完工，停車場設有連通道與萬大中和線LG05站連接，有效紓解捷運系統停車位需求。此外，工程同步優化校內設施，包括新建球場、跑道與風雨操場等，提供居民高品質停車空間，也給予學童優質的學習環境。

交通局補充，施工團隊於停車場增設地下臨停接送區，讓家長可直接於地下空間接送學童並銜接捷運轉乘，安全又便利。施工團隊也導入智慧科技工地管理系統，在周邊設置環境感測設備，即時監測溫度、濕度、噪音及空氣品質（PM2.5、PM10），並將結果同步公布於交通局官網「廉政平臺專區」，讓民眾即時掌握施工資訊。

▲侯友宜視察永平國小地下停車場工程。（圖／新北市新聞局提供）

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