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綠性平部酸白營女性「禮物」　許甫：侮辱全台在職場奮鬥女性

▲▼民眾黨北市議員擬參選人許甫出席「松山區寒冬送暖活動」。（圖／記者陳家祥攝）

▲民眾黨北市松信議員參選人許甫。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨性平部近日發布的Podcast影片，來賓談到女性參政時，竟以民眾黨女性從政人員為例，稱「像民眾黨的女生，甚至出來就是『禮物』」，引發網友批評。民進黨松山信義議員參選人許甫說，民進黨性平部把女性在幕僚與政治工作上的轉型與成就，扭曲成「交換的產物」，這不僅僅是對民眾黨女性同仁的霸凌，更是對全台灣所有在職場上奮鬥的女性，最無情的侮辱。

許甫今在臉書表示，他在政治圈與媒體界打滾多年，見識過各種政治攻防與言語交鋒，但當聽到一個理應捍衛平權、名為「性別平等部」的官方單位，竟然在節目中公然以「禮物」、「換了什麼」這種充滿惡劣性暗示與貶抑的字眼，去影射、攻擊女性從政者時，「我才赫然發現，原來在執政黨的眼中，所謂的『性別平等』，不過是可以用來隨意踐踏異己的政治廉價品」。

許甫說，在職場上，他身邊有許多極為優秀的女性同仁，當然，也包含他的太太。他說，他比任何人都清楚，這些女性在公共領域中付出了多少汗水與努力。她們挑燈夜戰研擬政策、她們在第一線面對群眾的檢驗，她們的成功，是靠著自己的大腦、專業與不屈不撓的毅力拚搏而來的。

「然而，民進黨性平部與李晏榕主任，卻選擇用最古老、最腐臭的父權視角，去凝視這些不同陣營的女性。」許甫直言，民進黨性平部把女性在幕僚與政治工作上的轉型與成就，扭曲成「交換的產物」；她們假借探討女性參政的「鬼故事」，實際上卻在親手編造、加深性別歪斜的想像。

許甫說，當一個女性的成功，被有意識地「性化」、「客體化」，甚至剝奪了她作為獨立主體的尊嚴時，這不僅僅是對民眾黨女性同仁的霸凌，更是對全台灣所有在職場上奮鬥的女性，最無情的侮辱。

許甫表示，每當他結束行程疲憊的回到家，看著可愛的女兒時常常在想，「我們這一代人，到底要留下一個什麼樣的台灣給下一代？」希望女兒未來能夠勇敢追夢，無論她想成為工程師、藝術家還是政治家，她的成就都能單純地被視為「能力」與「努力」的展現。

許甫說，他絕對不容許，當她未來在某個領域發光發熱時，只因為她的性別，或是因為她選擇了與當權者不同的立場，就要被貼上標籤，被莫須有地質疑是用什麼東西「換來的」。如果連執政黨的「性平部」，都能帶頭示範如何用性別刻板印象來摧毀女性，那我們要怎麼告訴下一代，這個社會存在著真正的公平與尊重？

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