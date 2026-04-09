　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠營性平部節目酸白營女性是「禮物」　黃國昌譴責：最惡劣的重傷

▲▼民進黨性平部節目片段引起民眾黨不滿。（圖／翻攝自YouTube／民進黨性別平等事務部）

▲民進黨性平部節目片段引起民眾黨不滿。（圖／翻攝自YouTube／民進黨性別平等事務部）

記者陳家祥／台北報導

民進黨性平部近日發布的Podcast影片，來賓談到女性參政時，竟以民眾黨女性從政人員為例，稱「像民眾黨的女生，甚至出來就是『禮物』」，引發網友批評。民眾黨主席黃國昌今（9日）發文表示，若一個政黨的性平教育單位沒有遏止這類女性的負面標籤，反而以政治立場為界去放大，「這樣的行為，早已經悖離了『平權』最基本的精神」，他身為政黨領導人必須表達嚴正抗議，「性平絕對不是自助餐，可以被這樣一再消費、一再倒退」。

黃國昌說，民進黨性平部的社群推出一支影片，用了「禮物」、「換了甚麼」各種充滿暗示的言論來影射民眾黨多位女性同仁，「我驚訝的是，這樣的論述竟然出自一個以『性別平等』為名的單位」。這樣偏差的言論，負責主持的民進黨性平部主任李晏榕並沒有出聲制止，還連連點頭附和。

黃國昌表示，如果一個政黨負責性別平等與教育的單位，沒有去遏止女性在公共領域經常承受的刻板印象與負面標籤，反而以政治立場為界，去助長、放大，「這樣的行為，早已經悖離了『平權』最基本的精神」。

黃國昌直言，只因為她們和妳不同陣營，就可以無的放矢的攻擊或否定，這樣的「平權」，實在太廉價也太可悲了。

黃國昌指出，這則影片的摘要文字是「對從政的女性，最快的中傷就是『性』，談民眾黨四大金釵樣板與地方選舉留言」，寥寥數字，盡是對民眾黨女性最惡劣的重傷。

「我身為政黨的領導人，必須對民進黨性平部製作這樣的影片，惡意影射本黨優秀女性從政者表達最嚴正的抗議。」黃國昌說，身為一個男性主管，他也必須為自己和身邊的男性同僚出聲譴責，民眾黨致力落實平權，相互尊重，也相信隨著性平意識逐漸落實，大多數人無論男女，在職場上的互動已經有了正向的改變，「性平絕對不是自助餐，可以被這樣一再消費、一再倒退」。

最後，黃國昌說，身為兩個女兒的父親，希望他的女兒能在一個「正常的」環境下成長，不要因為性別，而讓她的優秀被貼上標籤、不要因為她的勇敢做自己，而承受不必要的眼光、更不要因為她的政治立場而遭受莫名的攻擊。這是我希望為孩子打造的世界，真正的平權。

「我希望她可以勇敢做自己，不必承擔來自偏見的重量。」黃國昌說，相信真正的平權價值，不在高喊口號，而在於每一次選擇尊重他人的那一刻。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
549 2 1119 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
感冒剛好人卻癱了…他手狂抖導尿2公升！　醫示警
印度移工真的要來了！勞動部：首批「今年可能引進」
古林睿煬、宋家豪同場飆K　火腿清宮逆轉3分砲定勝負
女歌手宣布退出華語樂壇　為「有意見去聽五月天」致歉
鄧紫棋霸氣踩巨獅開唱！ 大巨蛋甜撂台語「突緊張卡詞」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

綠性平部酸白營女性「禮物」　許甫：侮辱全台在職場奮鬥女性

綠營性平部節目酸白營女性是「禮物」　黃國昌譴責：最惡劣的重傷

中石化賣京華城土地　苗博雅曝「20%容獎」如未爆彈：蔣萬安速處理

軍購協商遙遙無期？下週藍召委排外交部專報後　馬上赴東部考察

藍委集體缺席國防特別條例協商　民進黨：難道在等習近平下聖旨？

國民黨宣傳片「和平才能躺平」　梁文傑：一開始以為是綠營側翼

踢爆欣欣、大南客運電動車用中國晶片　林楚茵：像間諜車穿梭街頭

蔣萬安施政報告首日　民眾黨團送「起跑線」呼籲拚政績、別大意

物化女性？　民進黨性平部節目酸民眾黨女性是「禮物」遭洗版狂轟

蔣萬安今施政報告　民進黨杯葛50分鐘送「一中地墊」、護腰

79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

乳癌切除不只留疤！醫曝1/4會憂鬱 乳房重建+平衡性手術=人生修復鍵

剛喊停火！沙烏地攔5飛彈　中東多國空襲警報仍狂響

和美運動館啟用！王惠美遞件爭設運動館　李洋冷拒：預算沒過

林倪安控朱宇謀劈腿施暴！　他強硬提告「絕不寬貸」

峮峮單身6年現鮮肉護花　小鬼猝逝太痛！談15歲差姊弟戀？　經紀人代答都提這2字

李多慧證實有「韓國球團高薪挖角」　曝拒絕原因：我真的喜歡在台灣工作

不要命畫面曝！22歲騎士國1逆向狂飆　爬上貨車爆拉扯…司機傻眼

萌汪被媽說吃太多肉肉！　躲姐懷裡裝可憐超委屈XD

鄭麗文訪上海美團總部 體驗無人機送珍奶笑：老公忘記帶可以點嗎？

綠性平部酸白營女性「禮物」　許甫：侮辱全台在職場奮鬥女性

綠營性平部節目酸白營女性是「禮物」　黃國昌譴責：最惡劣的重傷

中石化賣京華城土地　苗博雅曝「20%容獎」如未爆彈：蔣萬安速處理

軍購協商遙遙無期？下週藍召委排外交部專報後　馬上赴東部考察

藍委集體缺席國防特別條例協商　民進黨：難道在等習近平下聖旨？

國民黨宣傳片「和平才能躺平」　梁文傑：一開始以為是綠營側翼

踢爆欣欣、大南客運電動車用中國晶片　林楚茵：像間諜車穿梭街頭

蔣萬安施政報告首日　民眾黨團送「起跑線」呼籲拚政績、別大意

物化女性？　民進黨性平部節目酸民眾黨女性是「禮物」遭洗版狂轟

蔣萬安今施政報告　民進黨杯葛50分鐘送「一中地墊」、護腰

快訊／新莊堤外道死亡車禍！機車自摔遭追撞　女乘客送醫不治

辛樂克將生成初估路徑「大迴轉」　飆速成長恐達中度颱風↑

鄧紫棋爆開唱前「喉嚨出事」！ 壓力破表崩潰：真的完蛋了

「我有運動耶」拒住院！男胸悶只想領藥　醫吐2字他嚇到秒認命

金門2度市面查緝　查扣大陸香菇近900KG、螺螄粉等食品約3500KG

劉冠廷自曝見梁朝偉前超焦慮！合體王渝萱用ASICS新鞋穿出放鬆感

金門北碇海域現漂流無人小艇　海巡將依廢清法公告清除

柯震東親揭《乩身》拍7年原因　受傷又補拍...幕後細節全說了

迪士尼驚傳裁員　規模恐達千人「原因曝光」

Felix和劉美賢都在拿LV East-West包　上半年最夯話題款你搶不到

【爭設運動館】王惠美遞件 李洋當場拒收：預算沒有過

政治熱門新聞

快訊／2026南投選戰震撼彈！簡千翔退出民眾黨

快訊／控李遠是公視董監事審查障礙　8名審查委員集體向韓國瑜請辭

簡千翔含淚退出民眾黨　批制度走鐘因人設事

苗栗1議員定存近8億　藍議員澳洲買房卻未在選區置產

爭取參選彰化縣長！　謝衣鳯：我是成年人了不必家人許可

中國實彈射擊綠營狂酸鄭麗文　Cheap打臉：距離台灣1200公里以上

李洋稱「預算未過」拒收資料　鍾沛君轟：別學壞變成民進黨形狀

板橋爆醫療性侵案！語言治療師涉侵犯8童　最小竟是學齡前幼童

幕後／親邀知中+知美派訪陸　鄭麗文藏2026利多密碼

貼文幾乎一樣！吳思瑤酸徐巧芯、馬文君背後有主廚

談李貞秀去留問題　柯文哲：做得好不好大家看也知道

「不管我做得好不好！」顧立雄盼過1.25兆條例　協商因沒藍委破局

中客拍片稱中國台灣遭禁入境　劉世芳：來台請按照台灣法律

曝陳佩琪嗆北檢害柯文哲陷「2法律窘境」　律師：害慘二審

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

新莊老闆娘太辣？　年輕人竟在店內「脫褲擼豆漿」

快訊／2026南投選戰震撼彈！簡千翔退出民眾黨

虛榮心超強的三大星座！

網美Coser拒付尾款！攝影師怒公開「0修圖原片」

「辛樂克」颱風最快今晚生成　周六鋒面接近水氣增

伊朗嗆退出停火協議！　揚言停止放行荷莫茲海峽

吊車大王女兒露臉了！「超甜笑容」電暈全場

中職最正MC「衣服整件透視」

得分王球星驚爆「體味太重」！　他揭無人敢防守

快訊／控李遠是公視董監事審查障礙　8名審查委員集體向韓國瑜請辭

看護兼差做美髮害失智父慘摔　驚見大量私密處照

即／早餐店女店員太美！眼鏡哥「脫褲擼豆漿」被抓了

稱跑山獸「賞金獵人」搜救教官害死人黑底曝　專家批大爛貨

夏克立遭爆「狂傳對鏡自慰裸照」！

半夜癢到崩潰！牠在皮膚「挖隧道產卵」一人中鏢全家遭殃

更多

最夯影音

更多
79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」
乳癌切除不只留疤！醫曝1/4會憂鬱 乳房重建+平衡性手術=人生修復鍵

乳癌切除不只留疤！醫曝1/4會憂鬱 乳房重建+平衡性手術=人生修復鍵

剛喊停火！沙烏地攔5飛彈　中東多國空襲警報仍狂響

剛喊停火！沙烏地攔5飛彈　中東多國空襲警報仍狂響

和美運動館啟用！王惠美遞件爭設運動館　李洋冷拒：預算沒過

和美運動館啟用！王惠美遞件爭設運動館　李洋冷拒：預算沒過

林倪安控朱宇謀劈腿施暴！　他強硬提告「絕不寬貸」

林倪安控朱宇謀劈腿施暴！　他強硬提告「絕不寬貸」

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面