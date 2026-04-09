綠營性平部節目酸白營女性是「禮物」　黃國昌譴責：最惡劣的重傷

▲民進黨性平部節目片段引起民眾黨不滿。（圖／翻攝自YouTube／民進黨性別平等事務部）



記者陳家祥／台北報導

民進黨性平部近日發布的Podcast影片，來賓談到女性參政時，竟以民眾黨女性從政人員為例，稱「像民眾黨的女生，甚至出來就是『禮物』」，引發網友批評。民眾黨主席黃國昌今（9日）發文表示，若一個政黨的性平教育單位沒有遏止這類女性的負面標籤，反而以政治立場為界去放大，「這樣的行為，早已經悖離了『平權』最基本的精神」，他身為政黨領導人必須表達嚴正抗議，「性平絕對不是自助餐，可以被這樣一再消費、一再倒退」。

黃國昌說，民進黨性平部的社群推出一支影片，用了「禮物」、「換了甚麼」各種充滿暗示的言論來影射民眾黨多位女性同仁，「我驚訝的是，這樣的論述竟然出自一個以『性別平等』為名的單位」。這樣偏差的言論，負責主持的民進黨性平部主任李晏榕並沒有出聲制止，還連連點頭附和。

黃國昌表示，如果一個政黨負責性別平等與教育的單位，沒有去遏止女性在公共領域經常承受的刻板印象與負面標籤，反而以政治立場為界，去助長、放大，「這樣的行為，早已經悖離了『平權』最基本的精神」。

黃國昌直言，只因為她們和妳不同陣營，就可以無的放矢的攻擊或否定，這樣的「平權」，實在太廉價也太可悲了。

黃國昌指出，這則影片的摘要文字是「對從政的女性，最快的中傷就是『性』，談民眾黨四大金釵樣板與地方選舉留言」，寥寥數字，盡是對民眾黨女性最惡劣的重傷。

「我身為政黨的領導人，必須對民進黨性平部製作這樣的影片，惡意影射本黨優秀女性從政者表達最嚴正的抗議。」黃國昌說，身為一個男性主管，他也必須為自己和身邊的男性同僚出聲譴責，民眾黨致力落實平權，相互尊重，也相信隨著性平意識逐漸落實，大多數人無論男女，在職場上的互動已經有了正向的改變，「性平絕對不是自助餐，可以被這樣一再消費、一再倒退」。

最後，黃國昌說，身為兩個女兒的父親，希望他的女兒能在一個「正常的」環境下成長，不要因為性別，而讓她的優秀被貼上標籤、不要因為她的勇敢做自己，而承受不必要的眼光、更不要因為她的政治立場而遭受莫名的攻擊。這是我希望為孩子打造的世界，真正的平權。

「我希望她可以勇敢做自己，不必承擔來自偏見的重量。」黃國昌說，相信真正的平權價值，不在高喊口號，而在於每一次選擇尊重他人的那一刻。