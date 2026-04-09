新北友善建築工地新制上路　手機掃碼即時掌握施工數據

▲新北市友善建築工地新制度，規範圍籬底色限定白或綠色，嚴禁張貼與工地無關的廣告，保持整潔提升市容品質。（圖／新北市工務局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

為提升城市景觀與施工環境品質，新北市推動「友善建築工地」管理新制即日起上路，從圍籬分級美化、環境保護強化、性別平權落實及資訊透明公開四大面向全面升級，翻轉傳統工地形象。其中導入「全民掃碼智慧監督機制」，於工程告示牌設置QR Code，讓民眾可即時查閱施工進度、空氣品質與噪音監測等資訊，打造更安全透明的施工環境。

工務局長馮兆麟表示，此次制度升級跳脫傳統框架，導入科技與平權概念，將過往易給人雜亂印象的施工場域，轉型為融入城市美學的現代化友善空間。透過全面優化管理機制，不僅可有效降低施工對周邊鄰里的影響，也能同步提升市容品質與整體公共感受。

▲施工場域規定須設置「性別友善廁所」與「女性專屬休息室」，並張貼性別友善標語，打破工地刻板印象。

在市容美化方面，新制依工程規模推動圍籬分級設計，5000萬元以下建案須有半數面積設置綠植栽；2億元以上大型建案則須加裝55吋以上影像播放設備。同時，圍籬底色統一限定為白色或綠色，並嚴禁張貼與工程無關的廣告，以維持整體環境整潔與視覺一致性。

在環境保護與職場平權方面，工地將全面加裝感測器，即時監控空氣品質與噪音，並完善隔音設備；安全走廊同步更換節能燈具，以落實減碳目標。此外，施工場域亦明文規定須設置性別友善廁所及女性專屬休息室，並張貼CEDAW（消除對婦女一切形式歧視公約）或性別友善標語，具體保障基層營造人員的勞動權益與尊嚴。

▲導入「全民掃碼智慧監督機制」，民眾拿起手機掃描專屬QR Code，即時檢視工地各項監測數據。

為提升資訊透明度，工程告示牌除清楚揭露施工與勘驗進度外，也結合智慧監督機制，民眾只需掃描專屬QR Code，即可即時掌握各項安全與環境監測數據，強化公共監督與參與。

馮兆麟強調，良好的施工環境是城市進步的重要基礎，透過「友善建築工地」制度推動，不僅提升工程管理品質，更結合智慧科技與人本關懷，讓工地從過去的鄰避設施，轉變為與市民共創安全、整潔與宜居城市的重要一環。