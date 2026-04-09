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拚首位礁溪女鄉長！民進黨徵召立委張宏陸辦公室主任吳亞蓁參選

民進黨宜蘭縣黨部執委會,徵召,吳亞蓁,參選,礁溪鄉長,

▲有望成為宜蘭礁溪鄉第一位女鄉長的吳亞蓁。（圖／吳亞蓁提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭礁溪鄉有望出第一位女鄉長，民進黨宜蘭縣黨部執委會今（9）日晚，通過徵召現任立法委員張宏陸辦公室主任吳亞蓁參選礁溪鄉長。吳亞蓁強調，回礁溪，為更好的家園努力，這是一個光榮的使命，她會全力以赴並用畢生所學、所能來服務礁溪。

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民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進表示，吳亞蓁長年投入公共事務，熟稔行政體系運作，兼具政策執行力與地方連結力，正是當前礁溪最需要的關鍵人才。

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獲民進黨徵召，吳亞蓁說：「我是白鵝村長大的礁溪女兒，高中畢業後和多數的宜蘭子弟一樣，到台北讀大學、找工作。

畢業後，踏入政治圈，從基層助理、媒體記者到張宏陸立法委員的辦公室主任，成為蘇貞昌院長會做事團隊的一員，也曾經擔任蔡英文總統、游錫堃院長的核心競選幹部。

看到林國漳律師、韓瑩發言人，一棒接著一棒，放下原有的工作及台北的成就，帶著歷練回到宜蘭，只為了將自己對家鄉的愛，奉獻給養育我們的土地。而我從事政治工作多年，應該也能為家鄉做些什麼吧！

我想用畢生所學、所能來服務礁溪，以最柔軟的協調能力爭取經費挹注，最有魄力的行政效率推動建設，讓礁溪大進步、大發展！

礁溪是宜蘭的觀光門戶，有唯一的平地碳酸氫鈉溫泉、壯闊的瀑布、綠意盎然的步道，更有特色的農產，礁溪因為觀光帶動的商機，讓每年歲收逐漸增加，但這幾年卻看不見建設與社會福利的進步，我認為，礁溪不該只是這樣的礁溪。

蘇貞昌院長曾經說過，人生的劇本早已寫好，只是不能偷看，但要全力以赴！

今天，獲得徵召，有機會回到故鄉、爭取為礁溪打拚的機會，這是一個光榮的使命，她會全力以赴！

會做事，蓁好！讓更多在外的礁溪囝仔，回家的路能更寬廣！回礁溪，真好！」

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