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浸水營古道健行傳意外　男山友「閃到腰」動彈不得

▲▼浸水營古道健行傳意外　男山友「閃到腰」動彈不得。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲男山友「閃到腰」動彈不得。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣消防局今（9）日中午接獲報案，52歲許姓男子於浸水營古道健行時，意外閃到腰導致無法行走。消防大武大隊山域專責隊迅速集結人力裝備挺進山區，成功接觸傷患並使用捲式擔架（SKED）搬運，順利完成救援任務。

台東縣消防局於今日中午12時37分獲報，登山團員許姓男子（52歲）自浸水營古道屏東端入山，行經步道9K處時因閃到腰嚴重受傷，導致劇痛無法動彈，請求救援。消防局獲報後，隨即指派大武大隊山域專責隊馳援，並同步通報大武義消於加羅板部落活動中心集結，成立「前進指揮所」，由大隊長劉東興親自坐鎮指揮。

▲▼浸水營古道健行傳意外　男山友「閃到腰」動彈不得。（圖／記者楊漢聲翻攝）

搜救行動分為兩梯次進行，第一梯次： 13時10分出發，派遣警消7名先行入山。第二梯次： 14時30分出發，由3名警消及3名義消組成，攜帶支援物資隨後挺進。第一梯次搜救人員於下午15時48分順利在步道約9K處接觸許姓男子。經初步評估，傷患意識清楚、生命徵象穩定，但因腰部劇痛完全無法負擔行走，搜救隊員隨即決定使用捲式擔架（SKED）進行全面固定與包紮。

由於山區路徑濕滑，搜救人員頂著地勢壓力，在泥濘中以體力接力方式，小心翼翼將傷患往車輛接駁點移動。傷患於 18時10分 抵達姑仔崙吊橋接駁處，並於18時25分護送回加羅板活動中心，隨後由大武91救護車後送至大武衛生所接受進一步治療。

台東縣消防局特別提醒，浸水營古道全長約15.9公里，受氣候及地形影響，路況長年濕滑、土石鬆軟，登山客極易發生摔傷或拉傷意外，呼籲計畫前往健行的民眾，應著合適之登山鞋、攜帶登山杖，備妥通訊與定位設備，務必衡量自身體能與健康狀況，若有身體不適、舊疾或核心力量不足，請勿勉強進入。

▲▼浸水營古道健行傳意外　男山友「閃到腰」動彈不得。（圖／記者楊漢聲翻攝）

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