辛樂克將生成初估路徑「大迴轉」　飆速成長恐達中度颱風↑

▲準辛樂克颱風最快今晚生成。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／台北報導

中央氣象署表示，中太平洋的熱帶性低氣壓最快今（9日）晚增強為今年第4號颱風「辛樂克」，對台灣沒有直接影響。災害預報士賈新興分析，辛樂克有8成以上生成機率，依據歐洲系集模式以及AI模式預測，各模式初步預估路線很開、變化很大，往西北方向走之後有一個大轉彎。

賈新興指出，依據歐洲系集模式以及AI模式預測，初估路徑都有一個一致現象，準辛樂克成颱之後在往西北走一段路之後，就會出現接近迴轉的大轉彎往東北走，基本上離台灣很遠，未來一周對台灣沒有影響，僅準颱風走到最東部時，可能會影響台灣東部出現長浪。

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▲準辛樂克初估路徑出爐。（圖／翻攝賈新興臉書）

依據氣象署的預報，賈新興指出，熱帶低壓這兩、三天速度很慢，顯示環境不夠力，12日之後才會加速，代表後方氣流強度較強，將低氣壓往西邊走，而颱風在超過3天70%路徑預估範圍很寬，表示它變化極大。

氣象愛好粉絲團「台灣颱風論壇」則依據歐洲數值模式最新的系集圖分析，整體來說，準辛樂克最終轉向東北的機率最高，影響台灣及日本的機率微乎其微，但它未來發展速度會相當快，有機會成為中度颱風甚至更強「人畜無害的颱風」。

氣象署指出，從歷史資料來看，4月侵台颱風的數量是0，但曾有強烈颱風生成紀錄，最近一次為2021年的舒力基颱風，2003年也有柯吉拉颱風，另外在2023年的珊瑚颱風則為輕度颱風。