認遭苗博雅抹黑崇拜納粹！羅智強求償500萬吞敗...關鍵理由曝光

▲國民黨立委羅智強告苗博雅求償精神慰撫500萬元，台北地院今（9日）判羅敗訴。（圖／羅智強辦公室提供）

記者黃哲民／台北報導

國民黨立委羅智強去年（2025年）8月，虧親綠的社會民主黨台北市議員苗博雅站在有納粹圖騰的舞台推動大罷免，苗反酸羅力挺崇拜納粹的國民黨青年卻指鹿為馬，羅告苗抹黑造謠、求償500萬元，台北地院審理認為羅先挑起爭端、苗以羅的邏輯回應羅的言詞攻擊，難認有誹謗意圖，判羅全部敗訴，可上訴。

本案源於羅智強去年8月5日上網PO文，指苗博雅先前參與網紅「八炯」舉辦推動大罷免造勢活動，「站在台上的時候，難道沒有覺得那個背板是納粹圖騰？還是，為了罷免羅智強，是納粹圖騰又怎樣？」、「苗博雅站在納粹鷹下的舞台上，帶頭宣傳大惡罷，這件事，總該出來交待（應為代）一下吧？」

▲羅智強PO虧苗博雅2025年為大罷免活動造勢「站在納粹鷹下」。（圖／羅智強辦公室提供）

羅智強並PO出多張苗博雅與納粹政權官員的合成照片，狂虧「苗澤東這穿搭，在納粹舞台上毫無違和感」、「蓋世太苗，心有戚戚」等語。

苗博雅同日PO文反擊指出「雙面小強又來了」、「還原現場，雙面小強指控我參加的419活動，該場活動唯一訴求就是『反極權護民主』，反對極權中共侵略，當然也反對納粹主義」。

苗反酸羅「提醒了大家，羅智強今年4月曾經率眾違法包圍地檢，力挺公然崇拜納粹的國民黨青年」、「何時要道歉？」苗受訪明指羅聲援扮納粹的宋建樑，「自己去聲援崇拜跟讚美納粹的行為，然後今天又來指鹿為馬，我覺得他這個指控相當的雙標」。

▲苗博雅PO文反擊羅智強力挺公然崇拜納粹的國民黨青年，卻搞雙標。（圖／翻攝自Facebook／苗博雅）

羅智強揪住苗博雅語病，自認去年4月14日與17日，到台北地檢署分別聲援連署罷免民進黨立委、卻遭檢調偵辦的國民黨台北市黨部時任主委黃呂錦茹等人，並非聲援宋建樑同月15日因涉及幽靈連署被新北地檢署約談時，在左臂佩戴納粹臂章，並當眾以右手做出納粹舉手禮的行為。

羅智強主張遭苗博雅抹黑造謠支持納粹主義，名譽權受嚴重侵害，求償精神慰撫500萬元。

法官審理認為，苗博雅本案言論是指羅智強「包裹聲援」所有參與罷免民進黨立委而遭偵辦的對象，且宋建樑當眾做出引發非議的納粹手勢隔天，羅在YouTube頻道發表「司法就是執政者的鷹犬啦」等語，印證羅廣泛批評偵查機關專門針對連署罷免民進黨立委的參與人員。

法官指出，苗博雅據此認為羅智強聲援對象包括宋建樑，並非毫無依據，且因羅先指稱苗參加「八炯」的活動、疑似支持納粹主義，挑起雙方針鋒相對，苗以類似的政治語言反擊，並非主動引起爭端，難認苗有誹謗惡意，羅對自身名譽所受影響，應有較高程度容忍，據此判苗免賠，可上訴。