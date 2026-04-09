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外傭新制13日上路！人權會轟「衝擊基層女性」　勞動部：照常實施

▲▼長照法示意圖,老人,外傭,看護,輪椅,病人,外勞,家庭照護工,失能（圖／ETtoday資料照）

▲4月13日外籍幫傭新制上路，放寬至家有1名12歲以下兒童即可申請。（圖／ETtoday資料照）

記者閔文昱／綜合報導

行政院拍板放寬外籍家庭幫傭申請條件，新制將於4月13日正式上路。未來只要家中有1名未滿12歲兒童，即可申請聘僱外籍幫傭，預估全台約有144萬戶家庭符合資格。不過政策尚未實施即引發爭議，監察院國家人權委員會今（9日）公開呼籲暫緩推動，質疑恐衝擊性別平等與基層女性工作權；對此，勞動部強調政策如期上路，並提出4點回應。

新制也同步調整就業安定費，一般家庭每月需繳納5000元；若屬特殊需求家庭，如罕病兒或3名未滿12歲子女等情況，費用降為2000元，且申請案將優先審核。相較現行須符合「3名以上6歲以下」或「4名以上12歲以下且其中2名未滿6歲」的嚴格條件，新制大幅放寬門檻。

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人權會質疑：恐加劇性別與階級不平等

國家人權委員會指出，此政策未充分進行性別及兒少人權影響評估，恐與「托育公共化」及照顧責任再分配政策方向背道而馳，甚至可能強化傳統性別分工。人權會認為，新制受惠者恐集中於經濟條件較佳家庭，無助一般勞工解決育兒壓力，反而加劇階級差距。

此外，人權會也關注本國照顧勞動市場衝擊，指出保母與教保人員多為女性，長期處於低薪、高工時環境，若外籍幫傭大量進入家庭，恐進一步壓縮基層女性就業空間。

另一方面，人權會也示警，現行外籍家庭看護工未適用《勞動基準法》，已存在工時過長、保障不足等問題，而家庭幫傭與看護工性質相近，未來恐出現勞動界線模糊、權益受損甚至剝削情形，並影響兒童照顧品質，呼籲政府應先強化公共照顧體系與移工權益保障。

▲▼行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲勞動部13日起將大幅放寬聘僱外籍家庭幫傭條件。（圖／記者陳家祥攝）

勞動部回應：已評估、政策照常上路

對於外界質疑，勞動部回應表示，此政策是因應少子女化與小家庭趨勢，為減輕雙薪家庭照顧負擔，自2025年起即展開研議並同步進行影響評估，期間已廣泛蒐集各界意見，並與衛生福利部跨部會討論相關配套。

勞動部強調，政策已於3月19日經行政院院會通過，將如期於4月13日實施，未來將透過穩定本國勞工就業、強化公共托育支持、確保外籍幫傭工作品質等措施，兼顧家庭需求與勞動權益。

至於外界關注的政策影響評估，勞動部表示仍持續進行中，並預計於下次行政院性別平等會議提出正式報告，後續也將與衛福部持續完善配套，確保制度運作周延。

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