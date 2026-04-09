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藥師公會喊支持寵物用藥新制　批防檢署怠惰害藥品登錄不及

▲▼五村,寵物,狗,紅貴賓（圖／記者徐文彬攝）

▲寵物用藥新制引發關注，資料照。（圖／記者徐文彬攝）

記者洪巧藍／台北報導

今年7月1日即將上路的寵物用藥新制引發獸醫與飼主不滿，防檢署明日將召開會議徵詢各界意見，藥師公會今晚發布聲明指出，此議題並非獸醫師與藥師之對立，而是如何將制度完善，以解決獸醫師用藥困境；公會並點出外界擔心寵物生病得「半夜找氣瓶」，是因為防檢署怠惰讓動物保護藥品登錄進度不足，導致藥商無法直接供應給動物醫院。

根據「人用藥品用於犬貓等非經濟型動物之管理辦法」新制規範，將獸醫師用於治療動物的人用藥品分為兩類，其中經過主管機關核准登錄爲「動物保護藥品」可由藥商直接供應給動物醫院；至於其他人用藥品則由獸醫師（佐）開立購藥證明後向藥局購買。

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藥師公會指出，該管理辦法113年便已定案，起因是專供治療動物疾病的「動物用藥品」品項不足，於動物治療臨床需求不得不使用人用藥品，為使獸醫師可合法使用人用藥品治療寵物疾病，於113年2月26日由農業部防檢署與衛福部食藥署共同發布「人用藥品用於犬貓等非經濟型動物之管理辦法」，並給予2年餘之緩衝期，以利藥商申請動物保護藥品登錄等配套措施。

然而主管機關怠惰導致配套措施仍未完備。藥師公會批評，前述將於今年7月1日上路之管理辦法，防檢署卻遲至今年2月9日才舉辦「動物保護藥品登錄實務說明會」，導致動物保護藥品登錄進度不足，目前僅占管理辦法701項人用藥品品項不到三成，且如二氧化碳、氧氣及氮氣等醫用氣體，至今尚無任何項目登錄為動物保護藥品，導致藥商無法直接供應給動物醫院，此為目前許多獸醫師、飼主擔心「半夜找氣瓶」之原因。

藥師公會強調，他們除多次呼籲防檢署應偕同食藥署鼓勵藥商將醫用氣體申請動物保護藥品登錄，使動物醫院即可直接向藥商事先購買外；更於防檢署今年3月24日拜會本會時，主動提出將醫用氣體、針劑等較為困難之部分品項，得以寄存在動物醫院，使用後一定期間內開立購藥證明向藥局報銷之形式，兼顧實際治療需求及藥品流向管理。

針對近期社會各界關注管理辦法將影響非經濟動物之用藥權益，藥師公會強調，這並非藥師有意侵犯獸醫師之使用「動物用藥品」之執業範疇，而是針對獸醫師因現行「動物用藥品」不足，須使用人用藥品治療動物現況協作者，以確保藥品供應及流向之合法性及安全性，而非欲阻擋或增加飼主負擔。

藥師公會重申，此議題並非獸醫師與藥師之對立，而是如何將制度完善，以解決獸醫師用藥困境。本會完全理解寵物對許多飼主而言，不僅僅是寵物、而是家庭成員；也認同動物之醫療需求不容忽視，更不應因制度衝突導致藥品斷鏈。未來本會也將秉持藥事專業，與獸醫師一同守護動物用藥及健康權益。

農業部今日強調，本周已與衛福部食藥署進行密集研商，已有調整方向，明日也將召開會議持續徵詢各界意見，若在臨床實務上仍有窒礙難行之處，不會冒然輕易上路。

農業部指出，相關研商除在原有的雙軌制中增加讓動物用藥取得可以更即時、更安全的備藥機制，同時也就動物保護藥品標籤規定、管制藥品、蛇毒血清等低頻藥物等議題，持續與衛福部及各方協商，明日會議將於防檢署臉書進行直播。

農業部強調，一定會在確保寵物生命權及醫療權前提下，做有效的藥品管理，包括夜間、稀少藥品的處理方式，並在有共識的基礎下，讓寵物醫療更有保障。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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