華山基金會蘆竹站15週年　感恩茶會溫暖孤老心

▲提升獨老防詐意識。（圖／華山基金會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

華山基金會蘆竹愛心天使站深耕在地15年，長期關懷弱勢長輩，9日在桃園市蘆竹區長壽社區發展協會舉辦15週年感恩茶會，邀請服務長輩、義工及社區貴賓齊聚一堂，製作「感恩團扇」，相約服務久久，藉此期盼社會大眾一同加入守護孤老的行列。

68歲的洪奶奶，患有輕微失智，與失明的兄長相依為命，兩人相互扶持，奶奶感嘆年歲漸長，記憶力退化影響生活常感無助，華山基金會每月到宅關懷與陪伴，讓她感到安心又踏實，活動當天，在長壽社區發展協會李織芳理事長帶領下，奶奶親手製作「感恩團扇」，對長年服務的站長、義工表訴感激之情，也希望這份愛能傳遞到各個角落。

▲華山蘆竹站15週年感恩茶會製作團扇。（圖／華山基金會提供）

華山基金會蘆竹站成立15年，守護在地孤老不遺餘力，一個人可以走得很快，一群人可以走得更久，邀請您一同伴老同行，讓愛不孤單。

近年詐騙猖獗，星展基金會(DBS Foundation)及星展銀行(DBS)與華山基金會合作防詐宣導計畫，為提升獨老防詐意識，特別邀請蘆竹分局偵查隊傅警員進行反詐騙宣導，透過案例分享讓孤老提高警覺，避免落入詐騙陷阱，讓長輩生活中更安心。

華山基金會桃園地區目前服務1,000多位弱勢長輩，現正發起2026常年服務暨「愛老人 端午動起來」公益活動，希望各界協助支持弱勢長輩長期服務經費，更期盼在地鄉親加入義工行列。