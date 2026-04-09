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淡江大橋下周起10場通車活動「估3萬人參加」　5/9雲門橋上演出

▲▼淡江大橋人行道欄杆加裝膠條改善風切聲。（圖／交通部提供）

▲淡江大橋預計5月12日正式通車，通車前有10大活動。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

淡江大橋預計5月12日通車，4月14日起將舉辦一系列10大通車活動，預估有3萬人參加，其中5月9日晚間通車典禮重頭戲，施工團隊英雄將在「淡水騎警隊」騎馬護送下進場，當晚淡江大橋舉辦點燈儀式且有無人機表演，雲門舞集為淡江大橋編排的作品則會首演亮相。

交通部長陳世凱表示，淡江大橋雖然還未正式通車，但4月14日起將先舉辦10場活動，整體參與人數預估約2.5萬到3萬人。淡江大橋會是未來台灣在國際上的一張新名片，相信全國民眾都非常期待，通車前的一系列活動歡迎全國民眾共襄盛舉。

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陳世凱指出，通車前活動相當豐富，包含健行、馬拉松、自行車，還有橋上野餐等，另外也有市集。晚間還會有音樂表演，最後在5月9日通車典禮當晚，總統賴清德會親自出席，並邀請雲門舞集演出，作為通車典禮的重要亮點，內容以淡江大橋為發想，結合舞蹈藝術，在橋上進行表演。

公路局表示，淡江大橋目前已進入通車前整備階段，除持續辦理風切聲改善作業外，相關通車前系列活動也正與新北市政府共同推動展開。

其中由公路局安排的活動包括4月14日建築美學與城市設計論壇、4月18日路跑、4月19日自行車活動、4月26日「在一起，走上橋」大遊行、5月2日星空音樂會、5月3日「我和大橋在一起」、5月9日通車典禮，以及5月12日正式通車。

公路局表示，歡迎民眾踴躍參與各項通車前系列活動，一同見證淡江大橋通車前的重要時刻；另為減少活動期間周邊交通負荷，亦請民眾多加利用大眾運輸前往會場。

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