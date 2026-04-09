桃園醫師公會理事長改選　優良醫師胡亦明宣布參選

▲優良醫師胡亦明（右二）宣布參選桃園市醫師公會理事長。（圖／胡亦明提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市醫師公會理事長即將改選，現任常務理事胡亦明近日宣布參選，強調過去在醫師公會歷任監事、理事、常務監事及常務理事等職務，長達12年的任期，始終站在第一線為醫界同仁奔走，深知公會是所有醫師「共同的家」，擔任公會領導者，必須精準洞察醫療環境的變遷，更需要具備解決問題的行動力、執行力與溝通力。

守護荷包與安全 從財務革新到醫警聯防

桃園市醫師公會擁有會員逾5000人，醫師會員各個皆是社會菁英，地方影響力強，下屆理事長改選，受到各界注目。胡亦明醫師表示，他在公會服務期間，展現了卓越的行政效率與執行力，不僅在購置會館的過程中，以財務專業為全體會員省下 800 萬元的公帑，更推動制度化管理。

為了讓同仁在診間能無後顧之憂，他大力奔走促成醫警合作，並在疫情最嚴峻時，積極爭取各項防疫資源，親赴第一線為同仁分憂解難。

▲胡亦明熱心服務。（圖／胡亦明提供）

生活與專業並重 體育社團與線上學術齊頭並進

除了爭取權益，胡亦明也重視醫師的身心平衡。他成功爭取將羽球列入全國醫師盃賽事，並成立桌球隊推廣「以球會友」。在專業發展上，他洞察現代醫師的時間壓力，推動家醫 2.0 線上課程，讓會員能透過便利的管道取得學分，將公會轉型為全方位的支援平台。

許諾打造代表醫師真實聲音的公會

「桃園市醫師公會是我們共同的家。」胡亦明承諾參選理事長後，將聚焦於「健全執業環境」與「培育年輕世代」，透過公平公正的服務平台，讓不同世代的醫師都能在桃園落地生根。他要帶領公會不只是傳承前輩的輝煌，更要與全體會員攜手，開創桃園醫界的新紀元。

胡亦明於2025 年曾榮獲優良醫師，深耕醫師公會12年，下屆理事長改選於7月舉行，據悉已有另一組人馬表態參選，使下屆理事長選舉，呈現暗潮汹湧的局面。