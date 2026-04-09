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中石化賣京華城土地　苗博雅曝「20%容獎」如未爆彈：蔣萬安速處理

▲▼京華城改建案 京華廣場 建案 容積率 圖利 柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲京華城改建案。（圖／ETtoday資料照）

記者陳家祥／台北報導

中石化昨宣布，董事會通過以容積率728%為基礎處分京華廣場土地資產，也就是要賣京華城土地，且不使用20%的違法容獎（容積獎勵）。議員苗博雅今（9日）質詢時指出，京華城違法的自創容積獎勵至今尚未更正，未來買家是否能主張容獎？市長蔣萬安坦言，「理論上是」；苗呼籲，市府應盡快做出裁處。蔣也說，待後續收到判決書後，只要確定該容積獎勵違法，調查組就會依相關程序做出決議。

台北市長蔣萬安今赴市議會進行施政總質詢。議員苗博雅問及京華城案時指出，法院上個月已判決，認定京華城自創20%容積獎勵是違法的，違反通案性、平等原則，抵觸細部計劃的上位法規「土地使用分區管制自治條例」， 關於商三、商三特的規定。

針對土地處分案，苗博雅說，中石化昨指出會和相關單位溝通、尋求合法解決方案後賣該土地，根據2021年11月市府公布的細部都市計畫，京華城違法的自創容積獎勵，至今都還在細部都市計畫上沒有撤銷更正。

苗博雅說，京華城目前做法是，掛件稱「變更設計取消容積獎勵樓地板」不使用20%違法容獎，若中石化未來轉手變更新賣家，是否可再主張容獎？蔣萬安坦言，「理論上是，但現實上...」，苗隨即打斷，這就是個未爆彈，未來若細部都市計畫沒有修正，中石化賣出後、下家再轉手第三人，這個爭議永遠存在。

苗博雅呼籲，法院判決認定細部都市計劃屬於行政處分，一《行政程序法》規定，原處分機關可以依職權撤銷。蔣萬安表示，「只要判決書上有明確指出該容獎是違法，會依照《行政程序法》進行相關程序，調查小組就會做出相關決議」。

議員游淑慧質詢時則問，京華城的容積率到底是560%、728%、840%？都發局長簡瑟芬說，容積率的討論在細部計劃過程都有被討論，基準容積為560%，且沒有禁止容積移轉。

游淑慧接著問，如果京華城細部計畫是透過「不正程序」所修正，是屬於行政處分瑕疵狀況，市府回溯後，是要撤銷新計畫回到原計畫？還是撤銷一部分，保留容積移轉？

對此，都發局長簡瑟芳說明，京華城的原來細部計畫是基準容積率560％，容積移轉沒有包括在細部計畫規定內，所以撤銷新計畫回到原計畫，還是可以移轉容積。

若買主是依照目前的細部計劃去買，且認為開發強度就是可以到840%，要怎麼向買主說明？簡瑟芬說，北市府會先告訴買家「這個都市計畫現在有爭議」，會就目前行政上的處理狀況詳細說明。

游淑慧直言，這就是很瞎的事情，一個這麼大的案子，市府就是不斷等、不斷等，要等一審判決，中石化也可以說還沒定讞怎麼可以撤銷處分？既然都要等，當時起訴為什麼不決定？

蔣萬安說，議會也很關心，當時就表達過，只要法院一審判決明確指出容積獎勵是違法、於法無據，調查小組就會做出撤銷的決定。

▲▼台北市議會質詢,蔣萬安 。（圖／記者徐文彬攝）

▲台北市長蔣萬安備詢。（圖／記者徐文彬攝）

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