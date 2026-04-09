塑料缺貨衝擊擴大！　 陳亭妃：五大產業全中鏢恐引爆通膨

▲立委陳亭妃質詢指出塑料缺貨已衝擊多項民生與產業。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中東衝突引發石油供應不穩，進一步衝擊塑料原料供應，已對台灣產業與民生造成連鎖效應。立委陳亭妃9日在立法院經濟委員會質詢時直指，塑料缺貨與價格上漲問題已全面擴散，從日用品延燒至醫療、農業與工業領域，甚至連米價與航空票價都受到影響，呼籲政府跨部會應變機制必須更積極發揮功能。

陳亭妃指出，塑料供應短缺已波及「五大類別」，包括民生用品如塑膠袋、吸管、水管與各式日用品；醫療端的包材與耗材；農業所需的包裝材料與肥料；以及工業用的石化原料、高科技製程材料，甚至影響機械、紡織與鋼鐵產業。此外，交通與營建領域所需的建材、瀝青、潤滑油、輪胎等，也面臨成本壓力，進而牽動整體物價上揚。

陳亭妃強調，雖然經濟部已成立跨部會應變小組，但基層實際感受到的卻是「叫不到貨、價格亂漲」，顯示政策執行與市場現況仍有落差。塑料是產業運作與日常生活的基礎，一旦供需失衡，恐導致全面性通膨壓力。

針對市場傳出業者以延遲出貨方式變相漲價的情形，陳亭妃要求政府應主動介入供應鏈關鍵環節，避免囤積或哄抬價格等行為。她強調，面對國際情勢波動，政府不能只是成立小組，更要展現整合與執行力，讓政策真正落地。

對此，經濟部、農業部及相關部會首長於會中表示，將透過既有溝通平台加強協調，並依權責即刻啟動因應措施，力求在最短時間內穩定供貨與物價。

這場看似遠在中東的衝突，正一層層傳導到日常生活。當塑料不再只是塑料，而是牽動整個經濟的神經——問題就不只是缺貨，而是整個體系是否準備好承受衝擊。