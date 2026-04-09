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官方稱「全紅嬋受霸凌事件」是飯圈問題　網駁斥：是職場霸凌

記者廖翊慈／綜合報導

微信群組「水花征服聯盟」近日遭爆出，對中國跳水名將全紅嬋，進行長達四年的言語霸凌。爆料者指出，該群中還有全紅嬋的隊友陳芋汐、陳藝文、昌雅妮等人。然而，中國國體總局、廣東省隊、最高人民檢察院《檢察日報》等多個官方聲明皆指出是「飯圈」文化，引起網友不滿。

▲中國「夢之隊」絕代雙驕。（圖／路透）

▲中國「夢之隊」絕代雙驕。（圖／路透）

綜合陸媒報導，8日，針對跳水選手全紅嬋遭受網路暴力一事，所屬的廣東省二沙體育訓練中心發文表示已報警。國家體育總局游泳運動管理中心隨後也發表聲明，表示堅決支持透過法律手段維護運動員合法權益，堅決抵制畸形「飯圈（指由粉絲組成的圈子）」文化侵蝕。

▲爆料者上傳的截圖。（圖／翻攝自微博）

▲▼全紅嬋遭爆受「國家級霸凌」。（圖／翻攝自微博）

▲▼全紅嬋遭爆受「國家級霸凌」。（圖／翻攝自微博）

▲▼。（圖／翻攝自微博）

▲爆料者上傳的截圖。（圖／翻攝自微博，上同）

報導指出，全紅嬋遭網暴事件涉及一個規模達200餘人的微信群，群公告明文標註「禁止攻擊其他運動員（全紅嬋除外）」，群中對全紅嬋粉絲的暱稱為「全糞（全粉）」並對全紅嬋取了近20個字眼難聽的綽號，如「醛薨蟾、胖金蟾、醜全紅腸、全肥豬、麻章太妹」等等。

不過對於遭爆出在群內的成員有，陳芋汐、昌雅妮、陳藝文、龍道一、楊健等，甚至連央視體育記者楊爍、跳水國際裁判饒琅以及多位選手家屬，多個聲明未針對此部分做出回應，甚至直指此事件就是飯圈文化，由黑粉在鍵盤後作為施暴者。

▲全紅嬋（左）時常在各個社群上，展現與陳藝文（右）的好交情。（圖／翻攝自微博）

▲全紅嬋（左）時常在各個社群上，展現與陳藝文（右）的好交情。（圖／翻攝自微博）

爆料者還寫道，「陳藝文2023年進群至今，事件爆發後自己退群；昌雅妮2023年進群至今，事件爆發後自己退群；陳芋汐2023年進群至今，被扒後刪除內容沒退群，被群主移出保護。」陳芋汐更被爆料，還按讚網暴全紅嬋的文章。事發至今，陳芋汐、陳藝文等人未做出公開回應。

至今多個官方出聲將嚴查此事，但聲明稿卻引起大批網友不滿，「這不是網暴，是職場霸凌」、「哪是飯圈，又要保其他人了」、「不要大事化小，這個根本不是飯圈文化，這個就是職業欺凌，網路暴力」、「這根本是國家隊搞小團體排擠」、「全紅嬋隊友都不用查嗎」、「長期被職場欺凌，兩百多個人的群裡面都是塑料姐妹」、「連陳師姐也參與霸凌了嗎？不敢想，還有好人嗎」。

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