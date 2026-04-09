梁文傑：驚訝鄭麗文將孫中山定位為反日　同盟會就是在日本成立

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

國民黨主席鄭麗文8日前往中山陵謁陵，稱兩岸因甲午戰爭，被日本帝國主義大刀劈出的傷口至今無法癒合。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，很驚訝鄭麗文將孫中山定位為反對日本軍國主義的領導人，因為孫中山與日本的關係非常密切，多次希望日本政府幫助其革命事業，甚至同盟會就是在日本成立。

梁文傑9日在陸委會例行記者會上提到，很驚訝鄭麗文在中山陵的演說，把孫中山定位為反對日本軍國主義的領導人，把兩岸之間的問題說成甲午戰爭後遺留下來的問題。

梁文傑指出，稍微有理解就知道，孫中山一生的革命事業，不管是在辛亥前後，到過世之前，和日本的關係是非常密切，「同盟會就是在日本成立，孫中山先生也多次希望日本政府能夠幫助他的革命事業，不管是資金也好，或者是其他方面的幫助也好。」

▼鄭麗文赴南京中山陵。（圖／記者陳冠宇攝）



梁文傑說，把孫中山硬說成是對抗日本、日本軍國主義或是殖民主義的領導人，這是對歷史很大的扭曲，「這麼做的目的其實就是要塑造一種史觀，把台灣現在的狀況當成日本軍國主義遺留下來的問題，這種說法正好符合中共的宣傳。」

梁文傑進一步指出，台灣人不願意受中共統治、不願意統一，真相就是不願意過那種政治制度，但中共為了掩飾台灣人民真正的心聲，說台灣人民是「皇民化」，有深根蒂固的「親日心態」，這一方面可以動員民族主義的情緒，一方面又可以合理化對台恫嚇的一個合理性。

梁文傑強調，若台灣的政黨領導人去迎合這樣敘事，就表明是要站在共產黨那一邊；但是台灣人現在其實並不擔心100年前的日本軍國主義，擔心的是現在中共的集權統治，「你在中山陵祭孫中山，講了日本11次，當作是一個煽動台灣人民對日敵視的一個演說，這是很奇怪的做法。」

梁文傑還說，交流就交流，訪陸就訪陸，不要去迎合中共的敘事，「這會讓台灣處於非常危險的境地，歷史也不能隨便扭曲，台灣人民不願意受中共統治，絕對不是什麼甲午戰爭的遺緒，是我們現在對於什麼叫『美好的社會』、『幸福的社會』、『正義的社會』，有自己的看法，那就是不接受中共的統治。」