白沙屯媽祖進香估百萬人湧進北港　雲林「全方位服務」看這裡

▲雲林縣府召開記者會，宣布白沙屯媽祖進香整備工作完成。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

「2026（丙午年）白沙屯媽祖往北港進香」將於4月12日深夜自苗栗通霄起駕，4月16日抵達北港。縣府今（9）日召開因應措施記者會，宣布各項整備工作已全面就緒，從交通疏運、安全維護到服務量能全面升級，迎接來自全國各地香燈腳。



副縣長陳璧君表示，截至4月9日止，進香報名人數已突破45萬人，創歷年新高，預估將有百萬信眾湧入北港。縣府已整合交通接駁、管制措施、休憩據點及活動資訊，並建置「白沙屯媽祖往北港進香交通資訊專區」，提供即時資訊，提升民眾參與便利性。

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▲雲林啟動交通接駁與防踩踏機制。（圖／記者游瓊華翻攝）



縣府交通工務局表示，因應「2026年白沙屯媽祖進香」活動，縣府規劃完善接駁與疏運措施。4月16日當天將提供「北港－嘉義高鐵站」及「北港－台鐵嘉義站」兩條接駁路線，營運時間自上午8時至晚間22時，班距約10至15分鐘，採坐滿即發車方式，票價全票50元、半票25元，鼓勵民眾使用電子票證搭乘，接駁乘車地點設於北港家樂福後方市地重劃區內。



另因應進香期間北港鎮內人潮集中，縣府協調客運業者調整行駛動線，自4月16日當天嘉義客運、臺西客運及嘉義縣公車處等行經北港之客運路線，將取消原有站點停靠，統一改至「北港1911好庫文化園區」停車場上下車，影響約23條公車路線。





在服務量能部分，縣府結合公私部門資源，全面擴大休憩與補給據點。除北港朝天宮香客大樓外，北港鎮農會及北辰國小、南陽國小、建國國中、北港高中、北港農工等校園場地於非上課時段亦開放供香燈腳休息盥洗；地方宮廟、機關與民間團體亦設置多處補給站。



土庫順天宮文宣組長陳盈豪表示，土庫鎮整合13處社區、商圈及民間資源，設置多處休憩與盥洗據點，包含流動浴室及相關設備，服務量能可達8千至1萬人次，將以最大熱情迎接香燈腳，延續在地長年接待進香文化的傳統。