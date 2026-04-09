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公路局砸1150萬改善「淡江大橋風切魔音」　8月底前完工

▲▼交通部部務會報首度移師淡江大橋，並視察加裝膠條改善風切聲。（圖／記者李姿慧攝）

▲淡江大橋人行道欄杆加裝白色膠條改善風切聲，長期將加裝鋁條夾片。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

淡江大橋預計5月12日正式通車，不過近期因東北季風影響，橋面傳出類似汽笛、蜂鳴聲的風切噪音，嚴重干擾淡水、八里兩岸居民生活，公路局緊急啟動改善措施，耗資1150萬元採「短期＋長期」兩階段處理，短期在欄杆加裝膠條4月15日前完工，長期加裝鋁條8月31日前完成。

淡江大橋通車後引發的風切噪音問題，嚴重干擾鄰近居民睡眠，研判是扶手欄杆鋼板排列規則且密集，在東北季風吹襲下，氣流與欄杆產生共振音頻，公路局已啟動兩階段改善措施，公路局北區公路新建工程分局長陳永傑表示，短期先在欄杆加裝泡棉膠條，目的是在最短時間內降低噪音影響，用緊急、短期方式趕快完成，施作總長約1200公尺，預計4月15日前完成。

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陳永傑指出，團隊參考舊金山大橋設計，發現只要適度調整板片間距或加裝間隔元件，即可有效降低共振，不必每一片都處理，「只要把寬度拉開，效果就很明顯，聽起來差異不大。」

▲▼淡江大橋人行道欄杆加裝膠條改善風切聲。（圖／交通部提供）

▲淡江大橋人行道欄杆加裝白色膠條改善風切聲。（圖／交通部提供）

至於長期改善，陳永傑說明，將在欄杆結構中加裝鋁條夾片與橡膠墊等耐久性材料，避免鋼板「硬碰硬」產生震動，預計8月31日前完工。

陳永傑指出，這類聲音並非單純風聲，而是鋼板因風力產生振動後所形成的聲音，當風速穩定達每秒約5公尺以上時，就可能觸發特定頻率，產生俗稱的「風切音」，實際上應為風噪音。根據實驗室測試，加裝消音設施後可降低約30分貝，但該數值主要反映分貝降幅非常大，整體改善效果樂觀。

交通部長陳世凱表示，1月底接獲民眾反映後，公路局很快速地進行風洞測試。風洞測試結束之後就進行施工，希望在淡江大橋通車之前，能夠先用短期方案，將噪音及蜂鳴問題先解決，很感謝公路局在3個月內就完成這項改善工作。

▲▼交通部部務會報首度移師淡江大橋，並視察加裝膠條改善風切聲。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長陳世凱視察淡江大橋。（圖／記者李姿慧攝）

他強調，為了讓周邊居民享受交通上的便利，同時不要受到風鳴聲的困擾，淡江大橋工程多花了約1000多萬元，但這是值得的，希望淡江大橋帶給民眾是美觀，而不是困擾，留下更美好的回憶與記憶。

交通部部務會報也首度移師淡江大橋，陳世凱致詞時指出，此舉象徵對工程的高度重視，也感謝團隊克服天候、技術與海象等挑戰。淡江大橋為全球最大單塔不對稱斜張橋，是國家級地標建設，未來除確保通車安全外，也將兼顧活動安全，讓民眾「走得安心、行得順暢」。

陳世凱表示，也邀請民眾把握通車前各項活動登橋，親自走上橋面，感受橋面的溫度，並用鏡頭捕捉世界級的落日美景。

▼交通部部務會報首度移師淡江大橋視察。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼交通部部務會報首度移師淡江大橋，並視察加裝膠條改善風切聲。（圖／記者李姿慧攝）

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