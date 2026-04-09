甜點戰開打！金典酒店推「寵愛女神」母親節饗宴　買一送一

▲母親節蛋糕結合造型與寓意，成為傳遞感恩心意的重要媒介。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

母親節將至，節慶消費市場逐漸升溫，餐飲與飯店業者紛紛搶攻甜點送禮商機。在講求儀式感與精緻生活的消費趨勢帶動下，「高質感甜點＋優惠回饋」成為吸客關鍵。位於台中的台中金典酒店今年推出「寵愛女神」母親節饗宴，以限定蛋糕搭配買一送一優惠，鎖定家庭聚餐與送禮市場，營造溫馨感恩氛圍。

館方首波主打「驚喜買一送一」方案，凡購買任一款母親節限定蛋糕，即贈價值460元的經典波士頓蛋糕，讓消費者以相對親民價格，一次帶回兩款甜點，提升整體消費誘因。業者觀察，近年在通膨壓力與精打細算趨勢下，消費者更重視「價格合理」與「質感兼具」，也讓此類組合優惠成為節慶檔期主流。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年推出的三款母親節主題蛋糕各具特色，其中「杜拜皇家巧克力蛋糕」呼應近年甜點潮流，以濃郁巧克力層次打造華麗外型，營造如同皇室午茶般的視覺與味覺享受，成為話題焦點。針對偏好經典口味的族群，則推出「優雅提拉米蘇蛋糕」，以義式配方呈現滑順口感與細緻層次；以及「芬芳母愛起司蛋糕」，以紮實綿密的質地與淡雅奶香，象徵母愛細水長流的溫暖。

業者指出，母親節不僅是消費檔期，更是傳遞情感的重要時刻，因此在產品設計上特別強調外型美感與寓意連結，讓蛋糕成為表達感謝的媒介。從華麗風格到經典口味，滿足不同世代對「送給媽媽的心意」想像。

隨著母親節聚餐與送禮需求同步升高，飯店業者透過限定甜點與優惠活動搶市，也反映消費市場從單純價格競爭，逐步轉向「體驗感」與「情感價值」並重的趨勢。台中金典酒店表示，期望透過精緻甜點與回饋活動，讓民眾在團聚時刻，留下屬於家人的溫馨記憶。

▲台中金典酒店母親節蛋糕 首推皇家奢華風「杜拜皇家巧克力蛋糕」。（圖／記者游瓊華翻攝）