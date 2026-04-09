警察來了！移工扮蜘蛛人「掛4樓外牆」往下爬　不要命畫面曝

記者沈繼昌／桃園報導

有網友爆料，今（9）日清晨中壢區中華路一段附近一處大樓，有移工猶如蜘蛛人般自4樓攀牆往下逃逸，過程相當驚險，中壢警方獲報後到場，會同桃園專勤隊人員緝捕到案，其中阮姓男子為詐欺通緝犯，警方訊問後送至桃園專勤隊歸案。

▲今天清晨6時許，中壢區中華路一段附近一處大樓，有移工自4樓攀牆往下逃逸。（圖／翻攝自臉書《內壢大小事》）

▲中壢區中華路一段附近一處大樓，有移工自4樓攀牆往下逃逸，過程猶如蜘蛛人般相當驚險。（圖／翻攝自臉書《內壢大小事》）

據指出，今天清晨6時許，網友爆料中壢區中華路一處大樓，有2名移工自4樓窗戶攀牆往下逃逸，整個過程猶如蜘蛛人般相當驚險，中壢警分局內壢派出所員警據報到場圍捕，會同桃園專勤隊人員參與緝捕。

▲中壢區中華路一段附近一處大樓，移工自4樓攀牆逃逸，中壢警方查緝到案（圖／翻攝自臉書《內壢大小事》）

儘管有移工冒險攀牆脫逃，最後仍被桃園專勤隊人員和警方合力圍捕，先後逮捕3名失聯及1名逾期居留移工，其中20歲越南籍阮姓移工為詐欺通緝犯，經警方訊問後依法解送歸案。

▲中壢區中華路一段附近一處大樓，移工攀牆逃逸，中壢警方查緝阮姓移工詐欺通緝犯到案。（圖／中壢警分局提供）