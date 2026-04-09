同濟會花東區捐贈百萬車輛　台東強化星兒服務量能

▲花東同濟會捐贈車輛助外展服務。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為提升偏遠地區及身心障礙者服務量能，國際同濟會台灣總會花東區捐贈汽車1輛及機車1輛，總價值新台幣100萬元，協助台東縣政府社會處推動自閉症（星兒）青年及成人潛能開發與外展服務。台東縣政府於9日縣府擴大主管會議中，邀請捐贈單位花東區主席吳漢俊出席，由縣長饒慶鈴親自頒贈感謝狀，肯定民間團體長期投入公益、支持偏鄉服務的貢獻。

縣長饒慶鈴表示，縣府近年持續盤點並布建身心障礙服務資源，以身心障礙者權利公約（CRPD）為核心，致力打造友善共融的生活環境，從生活、就業、交通、教育與健康等面向全面推動支持措施。在就業方面，透過庇護工場及多處小型作業所，提供多元職能訓練；在居住方面，設置社區家園及區域服務中心，落實在地支持；交通方面則結合敬老博愛卡補助、預約接送服務及復康巴士，提升行動便利性，逐步建構完整的支持體系。

社會處指出，台東地形狹長且部分地區交通不便，第一線社工人員需長距離往返提供服務。目前全縣共有54輛車輛投入社福工作，執行家訪、資源連結、物資配送及緊急安置等任務。本次新增車輛將有效提升外展服務效能，減輕人員負擔，使服務更具即時性與可及性。

此外，社會處今年持續推動創新服務模式，設立「台東縣星創潛能開發及接案中心」，以15歲以上自閉症青年及成人為主要服務對象，結合科技應用、農藝療癒及文化創意等元素，協助發展生活與工作能力，促進自立與就業。同時辦理五感藝術療癒相關培訓與課程，培育專業陪伴人力，並串聯家庭與社區資源，建構支持網絡。

社會處表示，目前全縣社福服務車輛包含公務車、訪視租賃車、復康巴士及多元交通工具，面對分散聚落與日益增加的服務需求，每一項運輸資源皆為連結服務的重要基礎。未來將持續整合公私部門力量，強化服務網絡，讓關懷得以長期穩定推展。

縣府並感謝國際同濟會台灣總會花東區的善行義舉，透過實際行動支持在地社福服務，讓更多需要協助的家庭能獲得即時且持續的陪伴與支持，進一步實現友善共融的社會願景。