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返鄉醫師成亮點！台大雲林分院週年活動登場　傳承醫療使命

▲台大醫院雲林分院舉辦22週年慶，回顧深耕地方醫療成果。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲馬惠明院長與與會貴賓共同完成「六大醫院願景」拼圖，揭示未來推動人本、創新、智慧、韌性、永續及典範發展方向。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

國立台灣大學醫學院附設醫院雲林分院今（9）日舉辦改制22週年慶祝大會，以「典範傳承，築夢新院」為主題，回顧深耕地方醫療歷程。活動由院長馬惠明主持，楊志新、余忠仁、張上淳等醫界人士，以及地方政要齊聚一堂，共同見證雲林醫療發展的重要里程碑。

活動除回顧22年來從醫療資源相對匱乏到逐步建構完整體系的歷程，也透過「返鄉青年醫師」主題影片與感恩獻花儀式，呈現醫療世代接棒的動人畫面。年輕醫師選擇回到故鄉服務，或長年南北通勤投入偏鄉醫療，成為現場最溫馨的一幕。

▲台大醫院雲林分院舉辦22週年慶，回顧深耕地方醫療成果。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲肯定青年醫師投入在地醫療服務，其中四位醫師分別來自虎尾高中、正心中學及永年中學由醫師將花束獻予家長及高中師長，共同見證醫療人才養成歷程與在地服務的延續。（圖／記者游瓊華翻攝）

台大雲林分院院長馬惠明表示，早年雲林醫療資源不足，醫院承襲台大精神跨越濁水溪進駐，在有限資源中逐步補足急重難罕醫療缺口，致力弭平城鄉差距，讓民眾能在地獲得完整照護，逐步將「醫療沙漠」轉化為守護健康的綠洲。

院方指出，雲林分院已於2025年升格為準醫學中心，象徵臨床、教學與研究量能全面提升；虎尾院區百億第二期醫療大樓亦已動工，未來將進一步強化急重症與智慧醫療服務。同時，國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心於鄰近校園設立，醫療、教學與研究逐步整合，發展更貼近在地需求的健康照護模式。

▲台大醫院雲林分院舉辦22週年慶，回顧深耕地方醫療成果。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲左起毛方聖、王敬瑜、李安阜及李鴻瑋醫師合影，展現青年醫師深耕在地醫療，並號召學弟妹返鄉服務。（圖／記者游瓊華翻攝）

活動中播放「返鄉青年醫師」影片，呈現醫師回鄉服務的心路歷程。其中腫瘤醫學部與胸腔科醫師長年往返台北與雲林之間，以高鐵通勤投入醫療服務，展現中生代醫師對地方醫療的堅持與責任感。現場並舉行感恩獻花儀式，邀請多位返鄉醫師與其家長、師長同台，醫師再將花束回贈親人與恩師，象徵醫者養成背後的支持力量。

從家庭到學校，再到醫療體系，交織出一段跨世代的傳承故事，也讓現場氣氛溫馨動人。慶祝活動最後，與會貴賓共同拼貼象徵願景的拼圖並施放天燈，為醫院未來發展送上祝福，同時頒發服務特殊優異獎，表揚表現傑出的醫護與同仁，肯定長年守護地方健康的付出。

馬惠明強調，從改制初期百廢待舉，到如今邁向準醫學中心規模，正是台大實踐社會責任的具體展現。隨著醫療環境日益成熟，人才也逐漸回流與扎根，未來將持續朝「人本、創新、智慧、韌性、永續、典範」六大方向發展，打造可安心行醫、也能成就理想的醫療場域，讓雲林醫療持續穩健前行。

▲台大醫院雲林分院舉辦22週年慶，回顧深耕地方醫療成果。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台大醫院雲林分院22週年慶祝大會，場面熱鬧溫馨。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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