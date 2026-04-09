草鴞保育再升級！台南擴大生態給付　打造農田共榮棲地

▲台南市農業局設置草鴞猛禽棲架，提升棲地環境與覓食條件。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為守護瀕危物種，台南市政府擴大推動草鴞生態保育政策，結合農業與生態給付機制，打造農田與野生動物共存的友善環境。

台南市農業局指出，市府自110年起配合中央推動「瀕危物種及重要棲地生態服務給付方案」，將草鴞列為重點保育對象，推動範圍已從初期3個行政區，擴大至9個行政區，持續提升棲地連結與生態完整性。

台南在保育工作上已有豐碩成果，過去成功守護黑面琵鷺與水雉，其中黑面琵鷺族群穩定成長，保育等級已由瀕危改善為易危，台南更成為全球重要度冬棲地之一；水雉則透過友善農法與棲地營造逐步復育，展現農業與生態並行的可能。這些成功經驗，也成為推動草鴞復育的重要基礎。

▲李芳林局長與農民交流友善耕作經驗，推動生態共榮。

農業局表示，透過生態服務給付機制，鼓勵農民採行友善耕作，營造適合草鴞棲息與覓食的農田環境，讓農民在兼顧生產的同時也能獲得合理回饋，實現「生產、生活、生態」三生共榮。統計顯示，參與人數與面積逐年成長，從2021年9人、8.2公頃，提升至2025年27人、27.21公頃，顯示政策逐漸發酵。

除了補助機制，市府也積極設置猛禽棲架，提供草鴞停棲與覓食據點。2025年3月26日於仁德區虎山農場新增1座棲架，作為示範點推動周邊棲地營造。整體棲架數量從2023年起逐步增加，目前全市已累計26座，並帶動農民自主參與設置，形成公私協力的保育模式。

▲台南擴大草鴞保育範圍，打造農田與生態共存環境。

農業局長李芳林表示，透過棲架設置與友善農法推廣，不僅吸引猛禽進入農田，也促進在地農民交流經驗，讓保育理念從政策落實到日常耕作。

市府強調，未來將持續優化保育措施，深化與農民及社區合作，延續黑面琵鷺與水雉的成功經驗，逐步強化草鴞棲地營造與族群復育，打造人與自然共存的永續環境。